Yeni Asya, susturulmuşların sesi ve soluğu

21 Şubat 1970 tarihinde ilk sayısıyla basın hayatına adım atan Yeni Asya'nın 54. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

ABDÜLKADİR KARADUMAN - SP Konya Milletvekili

“Gerçekten haber verir” vecizesiyle yarım asrı aşkın faaliyet gösteren Yeni Asya gazetesinin 54. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Yeni Asya’nın bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi özellikle gazete çalışanlarını ve okuyucularını tebrik ederim.

Son yıllarda millet olarak içerisinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, susturulmuşların sesi ve soluğu olma amacı güden, "hakkın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilemez" şiarına uygun bir şekilde dik duruş gösterenleri kutluyorum.

21 Şubat vesilesiyle Yeni Asya ailesini tebrik ediyor, “nice yıllara Yeni Asya” diyorum.



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Tek adam rejimine karşı çıktık, Parlamenter sistemi savunduk

21 Şubat 1970’te yayın hayatına başlayan Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak, yarım asrı aşan yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve hürriyetleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara, tek adam rejimine karşı çıkan bir duruş ortaya koydu.

Tek adam rejimine, gündeme getiriliş ve referandum sürecinde de, sonrasında kararlı bir şekilde itiraz edip demokrasiyi, hukuk devletini ve parlamenter sistemi savundu.

54. kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

MEHMET KARA Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilcisi