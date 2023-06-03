Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı olarak Kurbanlarınız için hizmetinizdeyiz

Her yıl, Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı’nın ortak organizasyonuyla başarıyla gerçekleştirilen kurban kesimi organizasyonu bu yıl da devam ediyor.

Avustralya Nur Vakfı ve Yeni Asya Vakfı’nın ortak çalışmasıyla hem yurt içinde hem yurtdışında olmak üzere başta Türkiye, Avrupa ve Avustralya’dan bağışta bulunan hayırseverlerimizin kurbanları İslami usullere göre kesilip Afrika'daki Somali, Somaliland, Etiyopya, Sudan ve Sri Lanka gibi ülkelerde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. ONLİNE BAĞIŞ İÇİN TIKLAYINIZ: https://www.yav.org.tr/bagis * Bağışlarınızı en geç 27 Haziran 2023 (Arefe Günü) tarihine kadar bildirmenizi rica ederiz. * Değerli bağışçılarımız size geri dönüş yapabilmemiz için; ATM, banka havalelerinizde sırasıyla, önce telefonunuzu, sonra ad ve soyadınızı mutlaka belirtiniz.

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