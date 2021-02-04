Yeni Asya’ya ‘Uygur’ plaketi

Büyük Türk Dünyası Derneği, Türk dünyası özellikle de Çin’in Uygur Türklerine yaptığı zulümle ilgili yaptığı yayınlarından dolayı Yeni Asya’ya plâket verdi.

Dernek Genel Başkanı Rıza Koçak başkanlığında Yurt Dışından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musa Koç ve Van Şube Başkanı Süleyman Çelebi Çomak’tan oluşan heyet gazetemizin Ankara temsilciliğini ziyaret ederek Temsilcimiz Mehmet Kara ile görüştü. Koçak, Sovyetlerin dağılmasından sonra Türk dünyasındaki yaşanan sorunları tesbit etmek ve ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulan derneğin son olarak Dağlık Karabağ’da yaşanan savaşta yaralananlara ve Azerbaycanlı şehit ailelerine yardım ettiklerini söyledi.

Sovyetlerin dağılmasından sonra Uygur Türklerinin Çin’in insafına bırakıldığını, şu anda 8 milyon insanın hapishanelerde olduğunu söyleyen Rıza Koçak, “İsrail’in Filistinlilere yaptıklarını şu anda Çin Uygur kardeşlerimize yapıyor. Dünyanın sesi çıkmıyor. Uygurlar kendi kaderlerine terkedilmiş durumda. Biz dernek olarak Çin’in gerçek yüzünü dünyaya göstermek istiyoruz” diye konuştu. Temsilcimiz Mehmet Kara da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken plâketten dolayı teşekkür etti.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA