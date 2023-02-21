Yeni Asya’yı okuyucusu sahipleniyor

21 Şubat 1970 tarihinde ilk sayısıyla basın hayatına adım atan Yeni Asya'nın 54. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

ÖMER FETHİ GÜRER - CHP Niğde Milletvekili

Ülkemizde basın farklı evrelerde baskılar gördü. AKP iktidarlarında ise medya adeta kuşatıldı. Düşünce ifade etmek, iktidarın hoşuna gitmeyecek haberi yapan yayın organları iktidarın hışmına uğradı. Halkın bilgi alma hakkı gereği habercilik yapan gazeteler her türlü baskı uygulandı. Kimi gazeteler ise örtülü baskılarla el değiştirdi. Tarafsız, yansız özgür basının her alanda yayın yapması engellenmeye çalışıldı.

Yeni Asya ve Evrensel gazetelerinin hakkı olan resmî ilanları dahi sınırlandı. Engellendi ve de bu bağlamda gazetelerin yayınına yönelik ekonomik baskılar uygulandı. Gazetecilerin sarı basın kartları verilmedi. Zorlaştırıldı. Bütün bu süreçlerde her kesime sayfalarını açan Yeni Asya gazetesi yeni bir yılına daha okuyucusunun da sahiplenmesi sayesinde erişmeyi başardı. Her yeni yıl bir umuttur. Gazeteler yaş aldıkça daha gelişir. Bu bağlamda Yeni Asya ailesinin yıldönümünü kutluyorum. Halkın habere erişmesinde ve gazete yayınında çalışanlarına da başarılar diliyorum.

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Tek adam rejimine karşı çıktık, Parlamenter sistemi savunduk

21 Şubat 1970’te yayın hayatına başlayan Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak, yarım asrı aşan yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve hürriyetleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara, tek adam rejimine karşı çıkan bir duruş ortaya koydu.

Tek adam rejimine, gündeme getiriliş ve referandum sürecinde de, sonrasında kararlı bir şekilde itiraz edip demokrasiyi, hukuk devletini ve parlamenter sistemi savundu.

54. kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

MEHMET KARA Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilcisi