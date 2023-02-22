Yeni Asya zalimlere meyletmedi

21 Şubat 1970 tarihinde ilk sayısıyla basın hayatına adım atan Yeni Asya'nın 54. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

MUSTAFA YENEROĞLU - (DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı / İstanbul Milletvekili)



Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşıyoruz. 6 Şubat günü gerçekleşen depremlerde on binlerce insanımızı kaybettik. Yüz binden fazla yaralı, yıkılan binlerce bina, deprem sonrası yaşanan büyük kaos, halen tam anlamıyla sağlanamamış düzen, yardımların ulaştırılmasındaki büyük eksiklikler ve yaşanan güvenlik sorunları…

Tüm yaşadıklarımız devleti yöneten zihniyetin de tıpkı yıkılan binalar gibi çökmüş olduğunu tekraren gösterdi bizlere. Halihazırda büyük bir ekonomik ve sosyal krizle birlikte baskıcı bir siyasi iktidar ve adaletsizliklerle mücadele eden milletimizin bir de böylesine büyük bir felaketi yaşaması ve bir yandan da seçimlerin yaklaşıyor olması tarifi zor bir sürecin içinde olduğumuzu gösteriyor.

Ülkemiz bugün tarihinde ender görülen bir savrulma içinde seçimlere gidiyor. Kişi hak ve özgürlükleri hiç olmadığı kadar geriletilmiş durumda. İnsanlar keyfi olarak gözaltına alınabiliyor, tutuklanabiliyor ve siyasi talimat sonucu uzun yıllar cezaevine mahkûm edilebiliyor. Kötülükler o kadar sıradanlaşmış vaziyette ki artık farkındalığı bile ortadan kalkmıştır. İşkence, ayrımcılık, nefret, linç artık tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Kamu düzeni hiç olmadığı kadar zayıf. İnsanımız hiç olmadığı kadar kendini umutsuz ve çaresiz hissediyor. Toplum öfkeli ve gergin. Gazeteciler her zamankinden daha zor şartlar altında görevlerini ifa etmeye çalışıyorlar.

Ekonomiden eğitime, dış politikadan güvenliğe her alanda büyük bir çöküş yaşanıyor.

İşte bu zor dönemde ülkemizin ihtiyacı; basiret, feraset ve adalet sahibi akl-ı selim yöneticiler olduğu kadar hakkı söyleme cesareti gösterecek olan gazetecilerdir.

Bediüzzaman Said Nursi’nin “Düstur-u nübüvvet, ‘Kuvvet haktadır; hak kuvvette değildir’ der zulmü keser, adâleti temin eder” şeklinde ifade ettiği hukukun üstünlüğü ilkesini ülkemizde tesis etmek milletimizi selamete kavuşturacak hedeflerin başında gelmektedir.

Ülkemizin önümüzdeki seçimlerin ardından bir toparlanma sürecine gireceğine ve başta adalet olmak üzere en temel sorunların üzerine giderek bir restorasyonun başlatılabileceğine inancımız tamdır. Türkiye bu zor günleri aşacak, yaralarını hızla saracak ve vatandaşlarımız adil ve demokratik bir ülkede barış ve huzur içinde yaşayacaktır.

Bu umut ve inançla, geçmişte olduğu gibi bugün de “Rıza-yı küfür küfür olduğu gibi, zulme rıza da zulümdür.” şiarıyla zalimlere meyletmeyen ve yayın hayatına başladığı 21 Şubat 1970’den bugüne kadar ilkeli yayın politikası ve üstlendiği misyonun hakkını veren cesaretiyle basın hayatında müstesna bir yere sahip olan Yeni Asya Gazetesi’nin 54. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, yaşadığımız büyük felaket sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa ve aziz milletimize sabır ve metanet diliyorum.

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Tek adam rejimine karşı çıktık, Parlamenter sistemi savunduk

21 Şubat 1970’te yayın hayatına başlayan Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak, yarım asrı aşan yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve hürriyetleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara, tek adam rejimine karşı çıkan bir duruş ortaya koydu.

Tek adam rejimine, gündeme getiriliş ve referandum sürecinde de, sonrasında kararlı bir şekilde itiraz edip demokrasiyi, hukuk devletini ve parlamenter sistemi savundu.

54. kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

MEHMET KARA Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilcisi