Yeni başkandan ilk mesaj

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Danıştayın kuruluşunun 152. yılı ve “Danıştay ve İdari Yargı Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yiğit, mesajında şunları kaydetti: “Danıştay ve idari yargı mensupları, ülkemizin gerçeklerini ve geleceğini gözeterek, Türk idare hukukuna, hukuk devleti ilkesinin gelişmesine ve evrensel hukukun uygulanmasına katkı sağlama idealiyle çalışmaktadırlar. Danıştayın, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması ile adaletin süratle ve isabetle yerine getirilmesi konularında kararlı ve azimli olduğunu ifade etmek istiyorum.''

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