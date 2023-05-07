Yeni bir afet modeli gerekiyor

TMMOB Maden Mühendisleri Odasının depremler ile ilgili hazırladığı rapora göre hatalardan ders çıkarıp, yeni bir afet modeline geçilmesi gerekiyor.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler ile ilgili hazırladığı ikinci raporunu yayımladı. Arama-kurtarma çalışmalarının ve sonrasında yapılan eksikliklere dikkat çekilen raporda, hatalardan ders çıkarılması gerektiği belirtildi. BirGün’ün haberine göre, raporda, “Bu durumun önemli nedenlerinden biri geçmişin Sivil Savunma organizasyonunun deneyimli kadrolarının etkisiz görevlere getirilmiş olması, yerine yandaş kadroların göreve başlatılmış olmasıdır” denildi.

Depremler hep olacak

Raporun sonuç ve öneriler kısmında şu ifadeler yer aldı: “Bir deprem coğrafyasında konumlanan ülkemizde depremler hep olacaktır. Bu nedenle, afetlerin tüm aşamalarının planlandığı, görev ve sorumlulukların net olarak belirtildiği, yeni bir afet üst örgütlenmesine ihtiyaç olduğu aşikardır. Merkezi idarenin, mahalli idarelerin, TSK’nin, madencilerin, Kızılay’ın, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin yer alacağı; görevlendirilen meslek gruplarının açık net olarak belirtileceği kağıt üstünde kalmayan uygulamalara sahip olacak yeni bir Afet Üst Örgütlenme Modeli’nin hayata geçirilmesi zorunludur.”

Haber Merkezi

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3 ayda 33 bin deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat-6 Mayıs tarihlerinde 33 bin 77 deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık 7,7 ve Elbistan 7,6 depremlerinden sonra 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında 33 bin 77 deprem meydana gelmiştir.” ifadesine yer verildi. Açıklamada, Türkiye ve yakın çevresindeki deprem aktivitesinin AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat izlendiği belirtildi.

Ankara - aa