Yeni bir kapanmayı kaldıramayız

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, koronavirüs pandemisi sebebiyle yaşanan kayıpları ortadan kaldırmaya çalışırken yeni bir kapanmayı kaldıracak güçleri olmadığını bildirerek, “Henüz bu travmayı atlatamamış, yaralarını saramamış işletmelerimizin vaka artışına bağlı muhtemel bir kısıtlamayı kaldıracak gücü, dayanacak hali kalmamıştır. Vak’a artışı sağlımız kadar ekonomimize de en büyük tehdittir. Bu tehdidi bertaraf etmenin yolu da yüksek oranda aşılamadır” dedi.

Allıoğlu, yurttaşlara aşı yapma çağrısında bulunarak, “Değerli halkımız şunu çok iyi bilmelidir ki salgın belâsına karşı en büyük silahımız aşıdır, lütfen bilime tıbba güvenin, kendinizi, sevdiklerini, toplum sağlığını riske atmayın. Aşı karşıtlığının sonuçları bireysel değil toplumsaldır. Hiç birimizin insan sağlığını tehdit etmeye hakkı yoktur” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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