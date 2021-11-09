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9 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Yeni bir yol haritası şart

09 Kasım 2021, Salı 00:10
İYEV BAŞKANI SARI: TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PROBLEMİ KUTUPLAŞMA. KUTUPLAŞMADAN KONUŞABİLMELİ VE TARTIŞABİLMELİYİZ. UFKU BİR KEZ DAHA KAÇIRMAYALIM.

BİR KUTBUN TARAFI OLARAK BAKILIYOR

İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı (İYEV) Başkanı Müslim Sarı: "Kutuplaşma ortamı içinde sorunlarımızı rasyonel bir şekilde tartışamıyoruz. İnsanlar hep bir kutbun tarafı olarak meselelere bakıyor. Biz meselelere kutuplaşmadan uzak, bilimsel bir noktadan bakıp tartışmak istiyoruz. Yeter ki konuşabilelim."

YOL HARİTASINA İHTİYAÇ VAR

“Türkiye uzlaşmazsa savrulur.  Gündelik tartışmaların içine gömülüp ufku bir kere daha mı kaçıralım? Bu, hepimizin sorunu; AKP’lisinin de CHP’lisinin de. Türkiye bölgesel güç olabilir. Potansiyelini kinetiğe çevirmek lâzım. Bunun için bir yol haritasına ihtiyaç var.”

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Kutuplaşırsak savruluruz

İYEV Başkanı Müslim Sarı, “Türkiye uzlaşmazsa savrulur. Bir uzlaşma gerçekleştiremezsek, bu geçişi yönetemezsek savruluruz” dedi.

İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı (İYEV) Başkanı Müslim Sarı, Cumhuriyet’ten İpek Özbey’in sorularını cevapladı. Demokratikleşme ve toplumsal barışa nasıl öncü olacaksınız sorusuna Sarı, “Türkiye’nin en büyük problemi kutuplaşma. Ve bu kutuplaşma ortamında sorunlarımızı rasyonel bir şekilde tartışamıyoruz. İnsanlar hep bir kutbun tarafı olarak meselelere bakıyor.  Biz ise bilimsel noktadan bakmak ve tartışmak istiyoruz. Yeter ki konuşabilelim. Tek bir partinin, tek bir siyasal düşüncenin yaklaşımı yerine, herkesin farklı farklı yaklaşımlarla bir araya gelebildiği bir masa kuralım. Çalışmalarımıza iktidarı da davet edeceğiz” dedi. 

‘Türkiye bir yol ayrımına doğru gidiyor’

Vatandaşların toplumsal barışın yeniden sağlanması yolunda güçlü bir talebi olduğunu söyleyen Sarı, “Bugün yaşadığımız ekonomik sorunların tamamı ekonomik mi? Değil. Aslında bir modelin sorunu. Hukuk sistemi, ötekileştirmenin yarattığı sorun, dünyadan kopmanın sorunu. Bunları yurttaşlar, hayat pahalılığı, ekonomik sorun, adaletsizlik olarak yaşıyor, ama hepsinin temelinde barış içinde yaşayan bir toplum oluşturamamak yatıyor. Açık ya da örtülü bir biçimde aslında herkesin toplumsal barışa ihtiyaç duyduğuna ve talep ettiğine inanıyorum” dedi. Sarı, “Türkiye bir yol ayrımına doğru gidiyor. Mevcut yapının, Türkiye’nin sorunlarını, potansiyelini görmeyen, anlamayan, dünyadan kopuk bu anlayışın, Türkiye’yi aslında bir yere götüremediğine ilişkin bir konsensüs, bir mutabakat yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Bu nasıl bir mutabakat olacak, cumhuriyetin yeni yüzyılı nasıl olmalı; işte biz bu noktada önerilerle geleceğiz” ifadelerini kullandı.

YOL HARİTASINA İHTİYAÇ VAR

“Türkiye’nin önünde potansiyel bir bölgesel güç olma ihtimali var, böyle düşünün” diyen Sarı, “Öyle bir ülke ki Müslüman, ama laik, Ortadoğu’da ama Batı ittifakının içinde. Etrafındaki ülkelerle karşılaştırsanız, iktidarlar hâlâ demokrasi ile değişiyor. Yaş ortalaması 32.7. Demografik fırsat penceresi 2030 ortalarına kadar açık. Kötü yönetsel faktörlere rağmen, dirhem yeraltı zenginliği kullanmadan 800 milyar dolar milli gelir yöneten bir müteşebbis var. İnanılmaz bir tarihsel birikim söz konusu. Türkiye bölgesel güç olabilir. Potansiyelini kinetiğe çevirmek lâzım. Bunun için bir yol haritasına ihtiyaç var” şeklinde değerlendirmede bulundu. 

Geçişi yönetmemiz lâzım

“Kürt sorunu da başat çalışma alanlarından biri olacak mı?” sorusunu Müslim Sarı şöyle değerlendirdi; “Başat çalışma alanı değil, toplumsal barış kapsamında değerlendiriyoruz. Neticede toplumsal barışı etkileyen tek mesele Kürt meselesi değil. Alevilik ve azınlıklar da var. Hepsini bir bütün olarak değerlendiriyoruz.” İYEV Başkanı olarak söyler misiniz, 

Türkiye uzlaşmazsa ne olur? sorusuna ise Sarı şöyle cevap verdi: “Türkiye uzlaşmazsa savrulur. Bir uzlaşma gerçekleştiremezsek, bu geçişi yönetemezsek savruluruz. Sanayi devrimini ıskalamak kadar önemli bu. Gündelik tartışmaların içine gömülüp ufku bir kere daha mı kaçıralım? Bu, hepimizin sorunu, AKP’lisinin de CHP’lisinin de.”

Haber Merkezi

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