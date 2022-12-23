Yeni buluşma 5 Ocak’ta

Demokrat Parti, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve liderlerinin oluşturduğu Altılı Masa’nın 10’uncu toplantısının 26 Aralık tarihinde yapılması planlanıyordu.

10’uncu buluşmanın ev sahibi olan ve hafta içerisinde liderler turu düzenleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, toplantının tarihinin 5 Ocak olduğunu belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu, “Kıymetli Genel Başkanlarla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda bundan sonraki buluşmamızı 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 14.00’te Genel Merkez binamızda gerçekleştirmeye karar verdik. İnançlıyız, kararlıyız, emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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