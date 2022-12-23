"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Yeni buluşma 5 Ocak’ta

23 Aralık 2022, Cuma 01:53
Demokrat Parti, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve liderlerinin oluşturduğu Altılı Masa’nın 10’uncu toplantısının 26 Aralık tarihinde yapılması planlanıyordu.

10’uncu buluşmanın ev sahibi olan ve hafta içerisinde liderler turu düzenleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, toplantının tarihinin 5 Ocak olduğunu belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Davutoğlu, “Kıymetli Genel Başkanlarla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda bundan sonraki buluşmamızı 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 14.00’te Genel Merkez binamızda gerçekleştirmeye karar verdik. İnançlıyız, kararlıyız, emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cumhurbaşkanı her konuyu istişare edecek

    Gıda fiyatları Aralık’ta da arttı

    Yeni buluşma 5 Ocak’ta

    Faize karşıyız diyenler bizi faizle bitiriyor

    140 yıllık zeytin ağacı 8 bin dolara satışta

    Bugün aldığımızı yarın aynı fiyata alamıyoruz

    Otoriter modelle AB üyeliği olmaz

    Zam geldi ilaç gelmedi

    Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nü eledi

    Altı liderin tek hedefi demokrasi

    Gençler mutsuz

    'Biz bu ahitnameyi son derece ciddi olarak ele alıyoruz'

    "Şu an için Cudi Dağı'nda barınan terörist yok"

    Almanya’dan Van’a yardım eli

    Diyarbakır’da iki bin çocuk acillik

    Fiyatlar arttı, ev sahipliği azaldı

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (asm) hakarete bir suç duyurusu da Diyanet'ten

    Diyarbakır Annelerinin arasına bir aile daha dahil oldu

    HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü

    Kosova-Sırbistan arasında tehlikeli saatler: "Silahlı çatışmanın eşiğindeyiz"

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ERSOYLU

    Zalim liderler ve tepkisiz kalanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sadece seçme ve seçilme hakları mı?
    Genel

    Cumhurbaşkanı her konuyu istişare edecek
    Genel

    140 yıllık zeytin ağacı 8 bin dolara satışta
    İbrahim Aktaşcı

    Ben bu “oy”unu bozarım!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    İlk İsevîlerin dinî inançları nasıldı?
    Genel

    Faize karşıyız diyenler bizi faizle bitiriyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Savaş kısa; terör ise uzun ömürlü
    Genel

    Bugün aldığımızı yarın aynı fiyata alamıyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.