Yeni depremlere hazır olalım

PROF. DR GÖRÜR: BU TİP DEPREMLER DİĞER FAYLARI TETİKLEYEBİLİR. DAHA BÜYÜKLERİNE HAZIR OLALIM.

FAYDAN FAYA STRES TRANSFERİ

Prof. Dr. Naci Görür: “Sürekli anlattığımız stres transferi var. Fay kırıldığı zaman kırılmayan kesimine stres transfer edilir. Bir sonraki depremin hedefi haline gelir. Korkutmak için değil, uyarı olarak söylüyorum.”söylüyorum.

KISA VEYA ORTA VADEDE

“Bu deprem kısa veya orta vadede diğer depremlerin habercisi olabilir. İzmir birden fazla fay hattının etkilediği bir kent. İzmir'in hızla diğer büyük depremlere hazırlıklı hale gelmesi gerekir."

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Yeni depremlere hazırlıklı olalım

Uzmanlar, İzmir’de 6,8 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından gelebilecek yeni depremlere, hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

Uzmanlar, İzmir’de 6,8 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından gelebilecek yeni depremlere, hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Habertürk TV’de İzmir depremini değerlendiren yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, “Sürekli anlattığımız stres transferi var. Fay kırıldığı zaman kırılmayan kesimine stres transfer edilir. Bir sonraki depremin hedefi haline gelir. Bunu da insanları korkutmak için demiyorum, uyarı olarak söylüyorum. Şu anda nereden kırıldığını bilmiyoruz. Muhtemelen güneybatıdan kırıldı diye düşünüyorum. Bunun araştırılması gerekir” diye konuştu.

Diğer depremlerin habercisi

Stres transferi kavramına dikkat çeken Görür, “Bu tip depremler stres transferi olduğu için fayın devamı tehlikeli hale gelir. Yeni bir deprem meydana gelebilir. Diğer faylar da etkilenebilir. Bunun anlamı kısa veya orta vadede diğer depremlerin habercisi olabilir. İzmir birden fazla fay hattının etkilediği bir kent. İzmir’in hızla diğer büyük depremlere hazırlıklı hale gelmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

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Artçılar 15 gün sürebilir

İzmir depremine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, olası bir depremde tsunaminin etkisini daha da artıracağına dikkat çekerek “Bir sonrakinde 60 cm’lik dalgaların olabileceği öngörülmekte” ifadelerini kullandı. Artçı sarsıntılara ilişkin değerlendirmede bulunana Özener, “1 buçuk saatte 21 tane deprem kaydettik. Depremler artmakta, artçıların da 1 hafta 15 gün kadar sürmesi bekleniyor” dedi.

Önce ülke ekonomisi düzelmeli

Deprembilimci Prof. Dr. Övünç Ahmet Ercan, “Deprem ve terör yoksulun sorunudur. Bir ülkede yoksulluğu yenmedikçe depremlerin adı ölüm olur. İnsanlar istedikleri için kötü ev yapmıyorlar. Çünkü yer inceleme çalışmalarına, inşaat mimari projelerine para ödemeleri gerekiyor. Bir ülkede deprem sorununu çözmek için o ülkenin ekonomisinin düzelmesi gerekiyor. Yani yoksulluk ne kadar fazlaysa deprem size o kadar yakındır. Depremde zaten yoksullar ölür, zenginler ölmez. Hiçbir ünlünün, hiçbir zengin bir kişinin enkaz altından çıkarıldığını duymadınız, duymayacaksınız. Ana sorun yoksulluktur” dedi.

Fay üstündeki binalar boşaltılmalı

İzmir’de meydana gelen depremin ardından bölgede inceleme yapmak üzere heyet görevlendiren Jeoloji Mühendisleri Odası’nın Başkanı Hüseyin Alan, Türkiye’de “fay yasasının” bir an önce çıkarılması gerektiğini söyledi. İzmir gibi fay zonları üzerinde yer alan şehirlerdeki binaların boşaltılıp kentsel dönüşüme tabi tutulması gerektiğini belirten Alan, “Yıllardır aynı şeyleri söylüyoruz maalesef bugüne kadar bu söylemlerimiz karşılık bulmadı” dedi.

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Somalı Madenciler yardım için İzmir’de

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yaklaşık 20 gündür alacakları tazminatları için nöbete devam eden maden işçileri depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için deneyimli 10 kişilik bir tahlisiye ekibi oluşturarak İzmir’e gönderdi. Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Başaran Aksu, 10 kişilik tahlisiye ekibinin İzmir’e ulaştığını ve Bayraklı’da arama kurtarma çalışmalarına başladığını ifade etti.

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‘Deprem bilgim sayesinde kurtuldum’

Depreme İzmir’in Bayraklı ilçesinde 7 katlı apartmanın 3’üncü katında yakalanan Onedio’nun baş teknoloji yöneticisi Oğuz Demirkapı, “Deprem bilgisi sayesinde kurtuldum. Beni hâlâ nasıl o delikten çıkardılar aklım almıyor” diyerek yaşadıklarını anlattı. Demirkapı, “Bugün işe gitmemiştim. Deprem olduğunu anladığımda hemen bir köşeye geçtim. Deprem bilgisine sahip olmanın önemiyle dümdüz olan binadan köşeye kaçarak kurtuldum. Enkazın altındayken hareket etmekte ve nefes almakta sorun yaşadım. Başımın yan tarafında çarpmadan dolayı birkaç yaralanma var. Cenin pozisyonuna geçtiğim için vücudumda herhangi bir kırık ve çıkık yok, sadece sıyrıklar var. Binanın sonradan fotoğrafları gördüğümde çok şanslı olduğumu anladım. Herkese büyük geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.