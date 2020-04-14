Yeni mağduriyetler doğuracak

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, “İnfaz teklifi bu haliyle telÂfisi mümkün olmayan sonuçlar ve yeni mağduriyetler doğuracaktır” dedi.

CHP Hatay Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Av. Suzan Şahin, TBMM’de görüşmeleri devam eden İnfaz Yasa Tasarısına ilişkin basın açıklaması yaptı. Şahin açıklamasında, AKP’nin uzun süredir meclise getirmek için hazırlandığı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek, “Pek çok ülkede “yaşama hakkı en temel insan hakkıdır” diyerek Corona salgını nedeniyle cezaevlerindeki insanlar cezaevlerinden çıkartılırken AKP fırsatçılık yaparak, sözde cezaevlerini boşaltıyoruz diyerek özel affını çıkartmaktadır. Eğer cezaevlerindeki insanların yaşam haklarını önemsiyor olsalardı, öncelikle yaklaşık 50 bin tutuklunun tahliye işlemleri başlatılır, yaklaşık 1500 bakıma muhtaç ve ağır hastalar cezaev- lerinden çıkartılırdı. Bu af tasarısı ile AKP hükümeti diyor ki; temiz toplum isteyenler içeride kalacak, toplumun huzurunu bozanları ben affedip sokaklara salacağım! Bunu da af değil infaz düzenlemesi adı altında kılıfına uydurarak hukuksuzca yapacağım” dedi.

Adaletsiz bir düzenleme

“Ekonomik kriz nedeniyle zora düşen esnaf hapse atılırken, gaspçının, hırsızın, dolandırıcının affedilmesi adaletsizliktir” diyen Şahin şöyle devam etti: “Şebeke suyuna bilerek zehir katan birisi affedilirken, gazeteci ve yazarların salıverilmemesi adaletsizliktir. Bir çocuğu fuhuş yapmaya teşvik edenler serbest bırakılırken, çocuklu annelerin demir parmaklıklar arkasında unutulması adaletsizliktir. Hasta ve yaşlıların yararlanamadığı, ama cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleyenlerin, çocuk istismarcılarının yararlanacağı bu düzenleme adaletsizliktir. Eline silâh almamış, şiddete bulaşmamış kişileri kapsamayan ama milletin kanına giren eli kanlı, mafya ve çetelerin sokağa bırakılması adaletsizliktir. İhaleye fesat karıştıranların, hırsızların, rüşvetçilerin elini kolunu sallayarak dışarı çıkması adaletsizliktir. CHP halk için hakkın, adalet için hukukun yanındadır. AKP, Anayasa ve uluslar arası sözleşmeleri ihlâl eden bu kanun teklifinde CHP’nin uyarılarını dikkate almalıdır. İnfaz teklifi bu haliyle telâfisi mümkün olmayan sonuçlar ve yeni mağduriyetler doğuracaktır.”

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İnfazı AYM’ye götürürüz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV’nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. İnfaz düzenlemesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Rüşvet yiyen adamı affedeceksin, çıkaracaksın, içeride yatmayacak, yarın devlette herkes rüşvet yiyecek. Böyle düzenleme olur mu? Bunu Anayasa Mahkemesi’ne de götürürüz. Mahkeme, geçmişteki kararları paralelinde bir karar alırsa, bu yasayı iptal edecektir. Bize, ‘Siz hapishanelerin boşalmasını istemiyorsunuz. Oradakilerin dışarı çıkmasını istemiyorsunuz’ diyorlar. Şunu söyledim: Devlete karşı işlenen bir suç varsa, devlet onu affeder. Çocuğum öldürüldü, benden izin mi aldınız, onu affediyorsunuz? Benim evimi gelip soydu, benden izin mi aldınız bunu affediyorsunuz?” Ankara - aa