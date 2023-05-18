Yeni Meclis'te 16 parti var

Türkiye; cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura taşımış olsa da parlamentoda görev alacak milletvekillerini 14 Mayıs’ta belirledi.

Türkiye; cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura taşımış olsa da parlamentoda görev alacak milletvekillerini 14 Mayıs’ta belirledi. Seçildikleri kentleri 5 yıl boyunca Meclis’te temsil edecek, ülkenin bütçesini belirleyecek, herkesin hayatını etkileyecek kararlara el kaldıracak ya da itiraz edecek 600 milletvekili mazbatalarını almaya başladı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, seçim sürecinde ağırlıklı olarak 5 ittifakın temsilcilerinin propaganda çalışmalarına, mitinglerine tanıklık etsek de yeni dönemde Meclis’te tam 16 siyasi parti temsil edilecek. Buna göre Cumhur İttifakı bünyesindeki 5 siyasi parti AK Parti, MHP, DSP, Yeniden Refah ve HÜDA-PAR olurken Millet İttifakı bünyesindeki 6 siyasi parti de CHP, İYİ Parti, DEVA, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti olarak Meclis’te yer alacak. CHP listelerinden seçime giren Mustafa Sarıgül liderliğindeki Türkiye Değişim Hareketi’ni temsil ederken Emek ve Özgürlük İttifakı bünyesindeki 4 siyasi parti Yeşil Sol Parti, TİP, TÖP, EMEP de Meclis’in diğer partileri olacak.

Haber Merkezi