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10 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Yeni programda ‘iş’ yok

10 Eylül 2022, Cumartesi 01:03
HÜKÜMETİN 2023-2025 ORTA VADELİ EKONOMİ PROGRAMINDA “İŞ”SİZLERE KÖTÜ HABER VAR.

İSTİHDAMDA HEDEF KÜÇÜLDÜ

İKTİDARIN büyük vaat ve umutlarla açıkladığı yeni ekonomik programda, işsizlere daha az iş kapısı açılacağı ortaya çıktı. Daha önceki OVP’lerde 1 milyonun üzerinde istihdam hedefi açıklanırken, yeni OVP’de bu rakam 890 binin altına düştü.

İŞSİZLİK GÜNDEMDE KALACAK

MİLYONLARCA işsiz için kötü haber olarak nitelendirilen yeni Orta Vadeli Programdaki bu bilgi, iktidarın da yatırımlardan çok ümitli olmadığı yorumlarına sebep oldu. İşsizlik, gelecek yılların en önemli gündemi olmaya devam edecek.

 

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Yeni programda ‘iş’ yok

İktidarın ‘yol haritası’ diye açıkladığı Orta Vadeli Program’dan (OVP) milyonlarca işsize kötü haber çıktı. OVP’de yer alan hedef ve tahminler, önümüzdeki 3 yılda istihdamın geçmiş yıllara göre çok daha yavaş artacağını, hazırlanan yeni programın çok daha az kişiye iş kapısı açacağını ortaya koydu. 

AKP iktidarı, geride kalan son 3 yılda hazırladığı tüm ekonomi programlarında yıllık ortalama 1 milyonun üzerinde istihdam hedefi açıklarken, önümüzdeki 3 yıllık dönemde yıllık istihdam artışının 890 binin altında kalacağı tahmininde bulundu. Sözcü’nün haberine göre, toplam istihdam sayısı içinse 5 yıl önceki hedeflere kadar düşüldü. İstihdam artışının yıllık 1 milyonun çok altına düşeceği öngörüsü, yatırımların geleceği konusunda ekonomi yönetiminin de umutlu olmadığı yorumlarına yol açtı. 2020-2022 yıllarını kapsayan OVP’de 3 yıllık program dönemi boyunca istihdamın yıllık ortalama olarak 1 milyon 80 bin kişi artacağı tahmininde bulunulmuş, 2021-2023 OVP’sinde yıllık ortalama istihdam tahmini 1 milyon 336 bine kadar çıkarılmıştı. Geçen yıl hazırlanan 2022-2024 OVP’sinde de istihdam tahmini 1 milyon 170 bin olarak belirlendi.

Hedef 5 yıl öncesi

Önümüzdeki 3 yıllık dönemde 865 bin kişinin 2023’te, 903 bin kişinin 2024’te ve 893 bin kişinin de 2025’te iş bulacağı tahmini yapıldı. Yıllık 1 milyonun altında kalan bu artışların gerçekleşmesi halinde, bu yıl 30.6 milyon beklenen istihdam düzeyinin 2023 sonunda 31.5 milyona çıkacağı hesaplandı. 31.5 milyonluk istihdam hedefi, 5 yıl önceki OVP’de de 2018 yılının yaklaşık hedefi olmuştu. Veriler, ekonomi programlarının nüfus artışına rağmen 5 yıldır yeterince istihdam artışı sağlayamadığına işaret ediyor.

Haber Merkezi

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