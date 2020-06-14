Yeni sistem hukuk sorunlarını ağırlaştırdı

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, “Türkiye elbette hukuksuz bir devlet değil ama hukuk devleti ölçülerinde ağır sorunları var.

Siyaset görmelidir ki, sorunlar ‘daha çok güç’le değil, daha çok hukukla, evrensel düzeyde özgürlüklerle ve yargı bağımsızlığıyla çözülebilir” düşüncesini dile getirdi. Akyol, “İktidar aldığı kararlara, çıkardığı kanunlara içeride ve dışarıda saygı duyulmasını isterken ‘Türkiye bir hukuk devletidir’ diyor. Diplomatik sorunlarda da sık sık böyle denilmesi, hukuk ve adalet sorunlarının sadece hak ve hürriyetlerimiz için değil, ülkemizin itibarı için de ne kadar önemli olduğunu gösterir. Hele de ülkemize yatırım gelmesi, tamamen hukukun üstünlüğüne bağlıdır. Uzun yılların, hatta asırların sorunu ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle daha da ağırlaştı” görüşünü savundu.

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