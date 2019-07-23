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24 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Yeni sistemde, en çok bakanlardan şikâyet edildi

23 Temmuz 2019, Salı 15:00
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde eksiklikleri, aksaklıkları tespit edip, çözüm önerileri geliştirmek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında kurulan komisyon çalışmalarında bir ay geride kaldı.

Bakanlıklar, çeşitli kurumlar, akademisyenlerin katılımıyla yapılan çalışmanın sonuçlarının bu ay sonunda tamamlanması, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Yeni sistemde en önemli sorunlardan biri olarak Meclis’in parlamenter sisteme göre daha da işlevsiz olması, yürütme ile yasama arasındaki bağın kopması gösteriliyor. Duvar’ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimlerin ardından AKP milletvekilleri ile yaptığı toplantılarda milletvekilleri de en çok bakanlara ulaşamamaktan şikayet etti, yasama ile yürütme arasındaki bağı güçlendirecek yeni mekanizmalar oluşturulması, sistemde bu yönde revizyon yapılması istendi. 

 

Bakanlar hakkında gensoru verilebilmeli 

Meclis kulislerinde konuşulan formüle göre, atanmış bakanların bir İçtüzük değişikliği ile Meclis’e gelip Genel Kurul çalışmasına katılması doğru değil. Eğer bakanlar Meclis’e gelecek, bazı yasama çalışmalarına katılacaksa mutlaka Meclis’ten güvenoyu alıp gensoru ile de düşürülebilmesi gerektiği ifade ediliyor. Öneriye göre Cumhurbaşkanınca atanan bakanlar için tek tek Meclis’te güvenoylaması yapılmalı, güvenoyu alan bakan yemin ederek göreve başlamalı. Ayrıca bakanlar hakkında gensoru da verilebilmeli. Böylece bakanın Meclis’e sorumluluğu doğmuş olacak. Ancak bu öneri Anayasa değişikliği gerektiriyor. Eğer bu yönde bir değişiklik için adım atılırsa muhalefet partilerinin bunu tartışabileceği, uzlaşma sağlanırsa referanduma sunulmadan 400 oyla Meclis’te Anayasa değişikliğinin kabul edilebileceği belirtiliyor. 

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