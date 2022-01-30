“İSTİKRAR GETİRECEK” DENİLEN YENİ SİSTEMDE 3.5 YILDA 7 BAKAN, MB’DE 3 BAŞKAN, TÜİK’TE 5 YÖNETİCİ DEĞİŞTİ.

EL DEĞİŞTİREN BAKANLIKLAR

Tek adam rejiminin yürürlüğe girdiği Haziran-2018’den bu yana Hazine ve Maliye Bakanlığı iki, Ulaştırma ve Altyapı, Ticaret, Millî Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları bir kez el değiştirdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ayrılıp yeni bakan atandı ve son olarak boşalan Adalet Bakanlığına yeni atama yapıldı.

KURUMLARDA ATAMALAR TAMGAZ

Bu dönemde Merkez Bankasında üç başkan değişti. TÜİK’te de sık sık yapılan başkan yardımcı ıdeğişikliklerinin ardından, son atamayla başkan da değişti. Bir görev değişikliği de THK Yönetim Kurulu Başkanlığında gerçekleşti. Farklı kurumlarda alt kademe yönetim kadrolarında da çok sayıda değişiklik oldu.

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Yeni sisteme bakan ve bürokrat dayanmıyor - Bu mu istikrar?

‘İstikrarlı olacak’ vurgusu yapılarak geçilen başkanlık sistemine bakan ve yönetici dayanmıyor Sistemde en son istifa eden ya da diğer ifadeyle ''görevden affını'' isteyen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül oldu.

‘İstikrar’ vurgusu yapılarak geçilen başkanlık sisteminde bugüne kadar yedi bakan istifa etti. Merkez Bankası’nda üç başkan görevden alınırken TÜİK’te beş kere koltuk değişti. Türkiye 2017’de düzenlenen referandumunda kabul edilen başkanlık sistemine 24 Haziran 2018’deki genel seçimle birlikte resmen geçilmişti. diken’in haberine göre, sistem için ‘istikrar’ vurgusu yapılmıştı, ancak gelişmeler aksini gösteriyor. AKP yetkilileri “Koalisyon dönemleri bitti” dese de MHP’yle işbirliği yapmak zorunda kaldı. Diğer yandan önemli bakanlık ve kurumlarda da görevden almaların ve istifaların ‘olağan’ haline geldiği görülüyor. 2018’de belirlenen ilk kabineden bu yana yedi bakan ayrıldı.

İlk görevden alma ve ekonomi bakanları

28 Mart 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla dönemin Ulaştırma ve Altyapı bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alınmış yerine Adil Karaismailoğlu atanmıştı.

Instagram hesabından 8 Kasım 2020’de paylaştığı açıklamayla istifa eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın bu talebi, 27 saat sonra 9 Kasım 2020’de kabul edildi. 10 Kasım 2020 tarihindeyse yerine Lütfi Elvan atandı. Albayrak’ın istifasıyla birlikte literatüre ‘istifa’ yerine ‘af talebi’ girdi. Ancak bu da son olmadı. Erdoğan’ın faiz politikasıyla ‘yeteri’ kadar uyumlu davranmayan Elvan, 2 Aralık 2021’de istifa etti. Yerine yardımcısı Nureddin Nebati getirildi.

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Bozdağ, 3. kez Adalet Bakanı

Bekir Bozdağ, Üçüncü kez Adalet Bakanlığı görevine getirilen AKP’li oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı’ndan istifa eden Abdulhamit Gül’ün yerine Bekir Bozdağ’ı atadı.

Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ için yeni bir görev değil. Bozdağ ilk olarak 2013 yılında Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığı sebebiyle görevinden ayrılan Sadullah Ergin’in yerine bu göreve atandı.

Ardından ise bakanlığı Mart 2015’te 8 ay süreliğine Kenan İpek’e bıraktı. İpek’in ardından Kasım 2015’te tekrar göreve geldi ve Temmuz 2017’ye kadar Adalet Bakanı görevini sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte oluşan yeni kabinede ise koltuğunu Abdulhamit Gül’e devretti ve görevi yine ondan aldı. Bozdağ, darbe girişimi sonrasında ilân edilen olağanüstü hal (OHAL) döneminde de Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. Son olarak Anayasa Komisyonu Başkanlığı’nı yürüten Bozdağ, AKP içerisinde de Genel Başkan Yardımcılığı dahil çeşitli kademelerde görev aldı. Ankara - anka

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Soylu’nun istifası kabul edilmedi, ‘Yolsuzluk’ iddiaları Pekcan’ı götürdü

Pandemi sebebiyle alınan tedbirleri yasağa saatler kala duyurması sonrası eleştirilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Nisan 2020 tarihinde, Twitter paylaşımıyla istifa ettiğini duyurdu.

Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifayı reddetmesi üzerine Soylu görevine devam etti.

Ticaret Bakanlığı’na eşinin şirketi üzerinden değerinden yüksek fiyata dezenfektan aldığı ortaya çıkan eski ticaret bakanı Ruhsar Pekcan, 21 Nisan 2021 tarihinde görevden alındı, yerine dönemin AKP grup başkanvekili Mehmet Muş atandı.

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TÜİK’in ‘performansı’ yeterli bulunmadı

Bağımsız sosyal bilimciler ve ekonomistler tarafından enflasyonu düşük hesapladığı için eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), iktidar tarafından ‘yeterince düşük’ enflasyon verisi göstermediği için tepkiyle karşılandığı iddia ediliyordu.

Kuruma görevden almalar sebebiyle yönetici dayanmadı. Erdoğan başkanlık sistemine geçildiğinden bu yana çoğunlukla faiz politikalarında yaşanan görüş ayrılığını neden göstererek üç Merkez Bankası başkanını aniden görevden almıştı.

