"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Yeni Türkiye hukukla kurulur

25 Kasım 2020, Çarşamba 23:37
Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Rekabet Kongresi’nde ‘yeni Türkiye’nin hukukla kurulacağı’ mesajı verildi.

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Rekabet Kongresi, “Sürdürülebilir Sektörler: Yeni Dönemin Rekabet Senaryoları” ana temasıyla online olarak düzenlendi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye’nin üretim üssü olabilmesi için yapılması gerekenleri sıralayarak, “Dijitalleşen, verimliliği artıran, markalı, yüksek katma değerli üretim ve yüksek katma değerli ihracatı odağına alan, sanayi odaklı, sürdürülebilir bir ekonomik modele ihtiyacı var. Ekonomide verimliliği artıramadığımız takdirde büyümede bir devamlılık ve öngörülebilirlik sağlamak çok zor görünüyor. Ekonominin en önemli unsuru güvendir” diye konuştu. Orhan, “Yatırım ortamını iyileştirmek, güven iklimini yaratmak ve riskleri azaltmak için ev ödevlerimizi eksiksiz yerine getirmeliyiz. Yeni Türkiye hikâyesinin öznesi; hukuk devleti, bağımsız kurumlar, yüksek teknoloji kullanımı, katma değerli üretim, sürdürülebilirlik ve verimlilik temelli politikalar olacaktır” ifadelerini kullandı. İstanbul - aa

***

Şeffaflık güvenilirliği arttırır

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ise ekonomi yönetiminin piyasalarla ve reel kesimle iletişim düzeyini arttırmasını doğru ve etkin bir politika aracı olarak gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti: “Şeffaflık ve öngörülebilirlik, ekonomide güvenilirliği artıran en önemli unsurlar. Kısa vadede atacağımız bu adımlar, uzun vadede kapsamlı bir ekonomi politikası uygulama kapasitemizi de yükseltecektir.” Kaslowski, ekonomik istikrar, demokrasi ve hukuk devleti konusunda kararlı politikalar eşliğinde adımlar atılmasının, güven ve öngörülebilirliğin artırılması bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu politikalar aynı zamanda AB ve ABD ile ilişkilerimizde yeni açılımlar sağlayabilecek, küresel ve bölgesel ekonomik iş birliklerindeki konumumuzu da olumlu yönde etkileyecektir” dedi. 

Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İçişleri Bakanlığı'ndan salgına ilişkin yeni genelge

    Reform umudu suya düştü

    Fransa'dan tepki çeken karar

    Yeni Türkiye hukukla kurulur

    Reformun da içini boşalttılar

    Okulların açılması yayılımı hızlandırdı

    Türkiye'de 168 kişi daha koronavirüs sebebiyle vefat etti

    MGK Bildirisi'nde "İrini Harekatı'' vurgusu

    'İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar'

    Arjantinli efsane futbolcu Maradona öldü

    Geçim kaygısı

    'İlk AB vatandaşı aralık ayı bitiminden önce aşılanabilir'

    ABD'de son 24 saatte 2264 ölüm ve 180 bin yeni vaka!

    Stratejik önem taşıyan Şuşa'ya yeni yol yapılıyor

    Virüsle inatlaşmayalım

    'İsrail ordusu Trump'ın İran'ı vurma ihtimaline hazırlanıyor'

    Uludere de dehlize gömüldü

    Japonya’da üniversite öğrencilerine ezan semineri

    Ruhani: ABD ile sorunların çözümü çok kolay

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İçişleri Bakanlığı'ndan salgına ilişkin yeni genelge
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Devrim, evlatlarını yer”
    Genel

    Reform umudu suya düştü
    Ali FERŞADOĞLU

    Deccal/Süfyan, Deccalizm/Süfyanizm nedir?
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Korona ile artan vefatlar
    Süleyman KÖSMENE

    Duâyı, kuvvetini kırmadan yapalım
    Ahmet BATTAL

    Dem’siz demokratlar ve iktidar hedefi
    Cevher İLHAN

    İktidarın tehevvürlü çırpınışı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Sizi gidi haksızlar...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.