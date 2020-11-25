Yeni Türkiye hukukla kurulur

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Rekabet Kongresi’nde ‘yeni Türkiye’nin hukukla kurulacağı’ mesajı verildi.

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Rekabet Kongresi, “Sürdürülebilir Sektörler: Yeni Dönemin Rekabet Senaryoları” ana temasıyla online olarak düzenlendi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye’nin üretim üssü olabilmesi için yapılması gerekenleri sıralayarak, “Dijitalleşen, verimliliği artıran, markalı, yüksek katma değerli üretim ve yüksek katma değerli ihracatı odağına alan, sanayi odaklı, sürdürülebilir bir ekonomik modele ihtiyacı var. Ekonomide verimliliği artıramadığımız takdirde büyümede bir devamlılık ve öngörülebilirlik sağlamak çok zor görünüyor. Ekonominin en önemli unsuru güvendir” diye konuştu. Orhan, “Yatırım ortamını iyileştirmek, güven iklimini yaratmak ve riskleri azaltmak için ev ödevlerimizi eksiksiz yerine getirmeliyiz. Yeni Türkiye hikâyesinin öznesi; hukuk devleti, bağımsız kurumlar, yüksek teknoloji kullanımı, katma değerli üretim, sürdürülebilirlik ve verimlilik temelli politikalar olacaktır” ifadelerini kullandı. İstanbul - aa

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Şeffaflık güvenilirliği arttırır

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ise ekonomi yönetiminin piyasalarla ve reel kesimle iletişim düzeyini arttırmasını doğru ve etkin bir politika aracı olarak gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti: “Şeffaflık ve öngörülebilirlik, ekonomide güvenilirliği artıran en önemli unsurlar. Kısa vadede atacağımız bu adımlar, uzun vadede kapsamlı bir ekonomi politikası uygulama kapasitemizi de yükseltecektir.” Kaslowski, ekonomik istikrar, demokrasi ve hukuk devleti konusunda kararlı politikalar eşliğinde adımlar atılmasının, güven ve öngörülebilirliğin artırılması bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu politikalar aynı zamanda AB ve ABD ile ilişkilerimizde yeni açılımlar sağlayabilecek, küresel ve bölgesel ekonomik iş birliklerindeki konumumuzu da olumlu yönde etkileyecektir” dedi.