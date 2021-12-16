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16 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

'Yeni varyantlar çıkarken, bu hareketlilik doğru değil'

16 Aralık 2021, Perşembe
Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, “Yeni varyantlar çıkarken, bu kadar hareketlilik doğru bir şey değil” dedi.

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun yabancı turistlerin seyahatlerinin kısıtlanması gerektiğini dile getirdi. Prof. Dr. Gürcan Altun,  “Pandemi kıt’alar arası salgındır ve tüm dünya insanlarını ilgilendiriyor. Sadece bir ülkenin sorunu değil. Dolayısıyla hastalık çok ciddî anlamda artış gösterirken ve bu artışa bağlı yeni varyantlar çıkarken bu kadar hareketlilik doğru bir şey değildir. Seyahat etme özgürlüğü her insan için vardır. Ancak biz pandemi koşularında kısıtlamalıyız. Bu bizim ülkemizin insanları için sadece değil. Edirne’ye sınır kapısı olan tüm ülkeler için geçerli” dedi.Türk lirasının döviz kuru karşısında değer kaybetmesinin yurt dışından ülkemize gelişleri arttırdığını, bunun da vak’a sayılarını artışına sebep olduğuna dikkat çeken Altun, şunları söyledi: “Bu nedenle Edirne ve Trakya’ya sadece Bulgaristan’dan değil Moldova, Sıbistan’dan dahi otobüslerin geldiğini görebilirsiniz. Bu kadar nüfus hareketliliği nedeniyle vaka sayıları çok yüksek ülkemizde. Bölgemiz açısından da yüksek. Edirne hastalık oranına, nüfusa göre en çok hastalığın arttığı 10 il arasında yer aldı”

 

Tehlikenin farkında olalım

Türkiye’nin aşılama oranı olarak yüzde 60’larda olduğunu, pandemide bu rakamın yüzde 85’lere çıkması gerektiğini belirten Altun, “Ülkenin yüzde 85’i aşılanmadığı sürece hastalığı kontrol altına almamız mümkün değil. Tüm ülkeler için geçerli olan budur. Kalabalık ortamlara girmeyeceğiz, maske kullanımı konusunda özen göstereceğiz. Bu uyarıları yapıyoruz, ancak emekçi kesimi, işe giderken toplu taşımayı, servisleri kullanmak zorunda, o yüzden maskeli oturacaklar. Çalışma ortamlarımızı da olabildiğince sık havalandıracağız” dedi. Altun, şunları söyledi: “Bir hastalığın bulaş oranı ne kadar yüksekse, virüs yeni bir varyant geliştiriyor. Bu gelişen varyantlar bizim olduğumuz aşılara karşı dirençli virüsler olabilir. Aşılı insanlarda da ağır hastalık tablosuna neden olabilir. Bu yüzden bulaşı azaltmak zorundayız. Omicron’un bulaşıcılığının yüksek olduğunu biliyoruz, fakat hastalık tablosunun nasıl seyrettiğine ilişkin bir çalışma sonucu yok. Umarım ki çok daha fazla yayılmaz. Bulaşıcılık açısından Delta varyantına göre yüksek bir bulaşıcılık gösterirse ve ağır hastalık yapacak tarzda bir yapısı olursa dünya, ülkemiz ve insanlık için yeni bir tehlike oluşturacaktır.”

Edirne - anka

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