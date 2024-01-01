Yeni yılda insanlık kazansın

ZULÜM, SAVAŞ VE İSTİSMARLAR GERİDE KALSIN. İNSANÎ, VİCDANÎ VE AHLAKÎ DEĞERLER HÂKİM OLSUN.

HUKUKSUZLUKLAR DEVAM ETTİ Adalet, huzur, barış ve bereket getirmesi dileğiyle girdiğimiz 2023’te hem ülkemizde, hem dünyada hukuksuzluklar devam etti. Türkiye’de 6 Şubat depremlerinin acısını yaşadık. Gazze de İsrail vahşeti altında yeni yıla girdi. DUAMIZ ADALET VE HUZUR İÇİN 2024’ü karşılarken duamız her yerde hukuksuz, keyfî ve sorumsuz uygulamaların, savaş ve çatışmaların, tahrik ve istismarların artık son bulması; adaletin, hukukun, barışın ve huzurun hâkim olması için.

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