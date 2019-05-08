Yeniden seçim kararı hukuka ve vicdana sığmadı

YSK’nın İstanbul seçimini tekrarlama kararı her kesimden büyük bir tepkiyle karşılandı. Karara ilişkin açıklanan gerekçe ise akıllarda soru işaretleri doğururken vicdanları yaraladı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimini tekrarlama kararı her kesimden büyük bir tepkiyle karşılandı. YSK’nın açıklanan gerekçesi ise akıllarda soru işaretleri doğururken vicdanları yaraladı. YSK kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması dolayısıyla aldığı belirtildi. YSK, 31 Mart’ta yapılan Mahallî İdareler Genel Seçimleri’nin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AKP’nin olağanüstü itirazını kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı. Kurul’un, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararı, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması dolayısıyla aldığı öğrenildi. 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varıldı.

YSK baskı altına alındı

“Hukukun bittiği yerdeyiz” görüşünde birleşen hukukçular, İstanbul kararıyla birlikte YSK’nın tarafsızlığını tamamen yitirdiğini belirtiyor. DW’ye konuşan Anayasa hukukçusu Prof. Ergun Özbudun, “AKP’nin seçim takvimine göre değil kendi kafasına göre hareket ettiğini” belirterek “AKP, neden seçim takvimine göre hareket edip de, itirazlarını zamanında dile getirmemiştir? Neden, bu itirazlar seçim sonuçlarından sonra gündeme getirilmiştir?” sorusunu yöneltti. Özbudun, YSK’nın seçimi Ekrem İmamoğlu’nun kazandığını duyurmasının ardından hem AKP hem de MHP tarafından YSK’daki hukukçuların “baskı altına” alındığını ve bu baskının düzenli bir şekilde uygulandığını öne sürerek “Başka türlü bir karar beklemiyordum zaten. Türkiye’de yargı bitmiştir. Bunu da her vesileyle görüyoruz. Türkiye “hukuken belirsiz” bir atmosfere sürükleniyor” dedi.

Prof. Ergun Özbudun

Hukuka ve vicdana sığmaz

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan da DW Türkçe’ye YSK’nın AKP Temsilcisi Recep Özel’in açıkladığı gerekçeleri değerlendirirken, 298 sayılı seçim kanununun sandık kurulu başkanı ve üyelerinin nasıl belirleneceğini açıkça ortaya koyduğunu hatırlatıyor. Sağkan, “Sandık kurulu başkanını ve üyelerini belirleyen ilçe seçim kurulu başkanına, mülki amir nasıl bir liste ulaştırmıştır? İlçe seçim kurulu başkanı, bu kişiler kamu görevlisi değilse nasıl atama yapmıştır? Bunlar açıklanmadan, İstanbul seçimini iptal etmek hukuka da, kamu vicdanına da sığmaz” diyor.

Feyzioğlu: Kamu vicdanı son derece rahatsız

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için “Kamu vicdanı son derece rahatsızdır. YSK’dan; hak ve hukuka uygun millet iradesini koruyan ve vicdanını rahatlatan bir karar vermesini beklemiş idik. En sonuncusu dün olmak üzere bu konuda 31 Mart gününden itibaren defalarca uyarılarımızı yapmıştık” dedi. Feyzioğlu, “1950’den bu yana çeşitli şikâyet ve aksaklıklarla da olsa işleyen seçim sistemimiz, seçimlerin güvenilirliğini sağlamakla görevli olan ve üyeleri yüksek hakimlerden oluşan Yüksek Seçim Kurulu tarafından ağır şekilde yaralanmıştır. Bu iptal kararının kazananı yoktur. Sevineni de olmamalıdır. Hangi siyasi partiye veya adaya oy vermiş olursa olsun, vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun sandığa inancı maalesef YSK tarafından oy çokluğuyla yerle bir edilmiştir” diye konuştu.

TÜSİAD: Seçim ortamına geri dönmek kaygı verici

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul’da aldığı seçimlerin tekrarlanması kararına tepki gösterdi. TÜSİAD tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde, seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir.” ifadeleri kullanıldı. Ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanılması gerekirken, yeniden seçim ortamına geri dönmenin endişe verici olduğu ifade edilen TÜSİAD’ın açıklamasında, “31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanmadan evvel vurgulamış olduğumuz gibi, kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde, seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir.” denildi.

İSO: Toplum ve ekonomi zorlu bir stres testinden geçecek

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimi kararına ilişkin, “Önümüzdeki süreçte zorlu bir stres testinden geçecek toplumsal huzurumuz ve ekonomimiz zarar görmemelidir. Toplumumuzun ve ekonomimizin krizler karşısındaki güçlü bağışıklık sistemine her zaman olduğu gibi güvenip, ilk günkü tepkileri atlatarak, kazananın Türkiye olması için dikkatli olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan

Bahçıvan yaptığı açıklamada, YSK’nin İstanbul seçimleri için verdiği kararın, 23 Haziran’da yeni bir seçimi beraberinde getirdiğini belirtti. Bahçıvan, demokrasi tarihinde geçmişte de bazı hukuki kararların, tartışmaya ve toplumsal vicdanda incinmeye neden olsa da demokratik akıl ve sandık kültürünün neticede aklıselim ile bir yol bulduğunu ifade etti.