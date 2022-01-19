Yerel gazeteler de zorda

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, kur artışı ve yüksek enflasyona bağlı olarak her şeyin zamlandığı günümüzde yerel gazetelerin resmî ilan fiyat tarifelerine zam yapılmadığını belirtti.

Burhan, “Yerel gazeteler âcil destek bekliyor” dedi. Önceki yıllarda, Aralık ayında belirlenen ve 1 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlayan resmî ilan fiyat tarifesinin Ocak ayının sonlarına yaklaşılmasına rağmen henüz belirlenmediğini hatırlatan Burhan, gazetelerin resmî ilân faturalarını 2021 yılı tarifesi üzerinden kesmeye devam ettiğine dikkat çekti. Burhan, “Basın İlân Kurumu Resmî İlân Fiyat Tarifesi henüz belirlenmediği için yerel gazeteler zor günler geçiriyor. Yerel gazetelerin kâğıt ve baskı maliyetleri bir önceki yıla oranla yüzde 200 seviyesinde arttı. Personel giderine yüzde 50 zam geldi. Kovid19 nedeniyle satışları büyük oranda düştü. Özel reklâm gelirleri de azaldı” diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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