Yerel seçim ittifaksız kazanılamaz

Polimetre’nin, 28. Dönem Milletvekili Seçim Sonuçlarına göre, 11 Büyükşehir Belediyesinde İttifaklı ve İttifaksız Senaryolara ilişkin çalışmasında, CHP İttifak yapmasa bile İzmir, Mersin, Muğla Ve Antalya Belediye Başkanlıklarını kazanıyor; İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Muğla, Hatay ve Balıkesir için ise ittifak kaçınılmaz görünüyor.

Polimetre’nin yaptığı son çalışma muhalefet partilerinin tek başına girmeleri halinde iktidar partisinin kazançlı çıkacağını gösteriyor. Muhalif.com’dan Hülya Özmen’e konuşan Polimetre Analiz kurucusu Mehmet Günal Ölçer, “Beklentimiz, milletvekili seçiminde yapılan hatanın yerel seçimlerde tekrarlanmaması ve iktidar bloğuna karşı en geniş muhalefet İttifakının oluşturulmasıdır. Bu durumda analizi yapılan 11 büyükşehirden sadece Bursa ve Kocaeli’ni iktidar bloğu kazanırken, 9 büyükşehir muhalefet bloğu tarafından kazanılır” dedi. Haber Merkezi

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