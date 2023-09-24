Yerel seçim takvimi 1 Ocak’ta başlayacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 1 Ocak’tan itibaren yerel seçim takviminin başlayacağını açıkladı.

Deprem bölgesiyle ilgili de “Depremzedeler için rahatça adres taşıma işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda kurul kararlarıyla bir yol haritası çizeceğiz” dedi. Hürriyet’e konuşan Yener, “YSK olarak 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini biz nüfus ve vatandaşlıktan alacağız. Kanun uyarınca, 1 Ocak’ta başlayacak seçim takvimiyle listeler ilan edildiği zaman yapılacak işlemleri çıkaracağımız genelgelerle kamuoyuyla paylaşacağız. Seçim takvimi içerisinde nasıl ki 6 Şubat sürecinden sonra kurulumuz kolaylaştırıcı kararlar almış ise, askı süresi içerisinde yine benzeri kolaylaştırıcı uygulamaları yapacağız. Deprem bölgesindekiler için rahatça adres taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi konusunda kurul kararlarıyla bir yol haritası çizeceğiz.” Elektronik uygulamaya ilişkin de konuşan Yener, “Belki pilot olarak yasal düzenleme yapılır. Oda seçimlerinden ya da parti kongrelerinden başlayıp sonrasında yapılan seçimlerde de uygulanabilir. Biz buna ilişkin çalışmalarımızı yapıp, üniversitelerimizden, ilgili odalardan, bilişim uzmanlarından da görüş alıp, bir yol haritası çizmeyi düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi