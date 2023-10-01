Yerel seçim tarihi 31 Mart olarak kesinleşti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 1 Ekim tarihli dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan kararıyla Türkiye’de mahalli yönetimleri şekillendiren yerel seçimlerin 31 Mart 2024 Pazar günü yapılmasını kesinleştirdi.

YSK, siyasi partiler ve CHP’nin iç tartışmasına da gündem olan adres değişikliği ile seçmen kütüğü meselesiyle ilgili de böylece ilk adımını attı. YSK, 1 Ekim itibariyle İçişleri Bakanlığı bünyesindeki adrese bağlı nüfus kayıt sistemi (MERNİS) üzerinden 18 yaş üstü seçmen bilgilerini güncelleyecek. YSK sisteminde 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nden bugüne değişmemiş durumdaki seçmen kütüğü güncellendiginde ise, siyasi partilerin erişimine açılabilecek. Haber Merkezi

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