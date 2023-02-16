Yerinde oturmaya devam mı edeceksin?

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, 2020 yılında Hatay’da olası bir deprem karşısında alınan önlemlerin neler olduğunu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sorduğunu, ancak soru önergesine cevap verilmediğini açıkladı.

Tokdemir, Hatay’da bir enkaz önünde; “Sayın Bakan, o koltukta oturmaya devam edecek misin? Vicdanın rahat mı? Hatay’ı bile bile enkaza çevirmenin sorumlusu bakan, bir soruya bile cevap veremeyen, tedbirleri almayan bakan yerinde oturmaya devam edecek misin?” açıklamasını yaptı. Hatay - Anka

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