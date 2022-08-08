‘Yerli gramla, Bulgar kiloyla satın alıyor’

Bulgaristan vatandaşlarının yapacakları turistik seyahatlerde Türkiye’ye girişte pasaport yerine kimlik kartlarının yeterli sayılması Edirne’de Bulgar turist sayısını arttırdı. Esnaf Ömür Biçer, “2 ayda bir kere bir yerli gelir yüz gram fındık, fıstık alır. Bulgarlar 3-4 kilo alıyor” dedi.

Bulgaristan vatandaşlarının yapacakları turistik seyahatlerde Türkiye’ye girişte pasaport yerine kimlik kartlarının yeterli sayılması Edirne’de Bulgar turist sayısını arttırdı. Esnaf Ömür Biçer, “2 ayda bir kere bir yerli gelir yüz gram fındık, fıstık alır. Bulgarlar 3-4 kilo alıyor. En çok fındık, fıstık alıyorlar. Burada bulunan her şeyi alıyorlar. Çok alıyorlar. 2-3 bin liralık sattığım müşterilerim var. Paraları çok değerli. Her geçen gün de paralarının değeri artıyor” dedi. Bulgar levasının karşılığı bugün 9,3 TL. Levanın daha değerli olması nedeniyle Bulgar vatandaşları Edirne’ye alışverişe geliyor. Cumartesi günü alışveriş yapmak için akın eden Bulgar turistler, tur otobüsleri ve kendi otomobilleriyle sabahın erken saatlerinde şehirde, sınır kapılarından giriş yaptı. AVM ve halk pazarlarına rağbet gösteren Bulgar turistler, alışveriş yapıp poşetledikleri ürünleri otomobil ve otobüs bagajlarına yükleyerek ülkelerine dönüyor. Türkiye ve şehir ekonomisine ciddi katkı sağlayan Bulgar vatandaşlardan şehir esnafı oldukça memnun. Şehirde yemek de yiyen Bulgar turistler, Edirne’ye alışverişe gelmeyi düşündüklerini ifade ediyorlar.

TÜRKİYE, BİZ BULGARLARA GÖRE ÇOK UCUZ

Kimliğiyle Edirne’ye gelen bir Bulgaristan vatandaşı, “Arabayla geldik. Kimlikle geldik. Kolay geçtik. Türkiye çok uygun. Aşağı yukarı 700-800 Euro bozdurduk. Kıyafet aldık. Tüm ailem için ev eşyaları aldım” dedi.

Pazar esnafı Abdurrahman Altay, Bulgaristan turistlerine iş yapmaktan memnun olduklarını ifade ederek, “Edirne’nin ticareti Bulgarların üzerinden. Sebze, meyve alıyorlar. Deterjanla başlıyorlar. Buraya gelip eksiklerini tamamlıyorlar. Onların paralarına göre burası daha ucuz. Bizimkiler yarım kilo istiyor. Onlar 2 kilo alıyor. Biz Bulgarlardan memnunuz” dedi. Esnaf Ömür Biçer, 2-3 bin TL değerinde kuruyemiş sattığı Bulgaristan müşterileri olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Şu anda yüzde yüz Bulgarlar alıyor. Çok nadir bir, 2 ayda bir kere bir yerli gelir yüz gram fındık, fıstık alır. Bulgarlar 3-4 kilo alıyor.Çok alıyorlar. 2-3 bin liralık sattığım müşterilerim var. Paraları çok değerli. Her geçen gün de paralarının değeri artıyor. Normal zamanda biz bu mevsimde pazara gelmiyorduk. Yaz olmasına ‘İşler duruyor’ dedik. Bu sene pazarı hiç bırakamadık. İşler hiç durmadı. Kışın nasıl yapacağız, onu düşünüyoruz. Nasıl yetiştireceğiz?”

Edirne - anka