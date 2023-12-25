Yerli üreticilere ithalat koruması

Ticaret Bakanlığı, ithalatta haksız rekabetten yerli üreticiyi korumak için 126 adet dampinge ve sübvansiyona karşı önlemin devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası kurallar çerçevesinde yürütülen soruşturmalar sonucunda yerli üreticilerin haksız rekabete karşı güçlü bir şekilde korunarak dampingli ithalattan kaynaklanan zararının önüne geçildiği belirtildi. Bu kapsamda, halihazırda 126 adet dampinge ve sübvansiyona karşı önlemin, 15 üründe 26 adet nihai gözden geçirme ve 3 üründe 6 adet damping soruşturmasının sürdürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ”e de değinilerek, Çin ve Tayvan menşeli “paslanmaz çelikten boru” ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin gözden geçirilmesine yönelik olarak, yerli üreticiden alınan başvurunun değerlendirilmesi neticesinde, nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı hatırlatıldı. AA

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