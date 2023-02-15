Yeryüzü Doktorları deprem bölgesinde

Yeryüzü Doktorları çalışanları ve gönüllü sağlık ekipleriyle deprem bölgesine acil yardım ulaştırıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin hemen ardından harekete geçen Yeryüzü Doktorları, acil yardım için çalışanları ve gönüllü sağlık ekipleriyle deprem bölgesinde sağlık hizmeti sunuyor, ilaç ve malzeme dağıtımı gerçekleştiriyor. Yeryüzü Doktorları 9 farklı ekip ile depremden etkilenen 5 ilde hizmet veriyor. İlk ekipleri ile Kahramanmaraş’a temel ihtiyaç kitleri ulaştıran dernek, dahiliye uzmanı, genel cerrah, pediatri uzmanı, hemşire ve eczacının bulunduğu 8 kişiden oluşan ekibi ile Kahramanmaraş Oniki Şubat Stadyumunda AFAD koordinasyonundaki çadır kentte sağlık istasyonu kurdu. Ekip kurulan 4 sağlık çadırında depremden etkilenen kişilere muayene ve tedavi hizmeti veriyor. Ayrıca ihtiyaç doğrultusunda belirlenen ilaç ve sarf malzemesi ile birlikte bölgeye gıda, bebek bezi ve battaniye gibi temel ihtiyaçların sevkini gerçekleştiriyor. İstanbul - Seyhan Şentürk

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