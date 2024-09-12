Yeşil alanlar satışta

AKP hükümeti, kamu malı olan değerli arazilerin özelleştirilmesi sürecine devam ediyor. Bu kapsamda, Aydın Didim ve İstanbul Kartal’daki yeşil alanlar da dahil olmak üzere birçok arazi son dönemlerde özel sektöre devredildi.

BirGün’ün haberine göre devlet ormanlarındaki kaçak yapılarla ilgili de yeni düzenlemeler getirildi. Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik doğrultusunda, kaçak olarak inşa edilen tesis ve binaların yıkımı için hiçbir kararnameye gerek kalmadan işlem yapılacak. Orman Genel Müdürlüğü, bu tesislerin yıkım masraflarını ilgili şüphelilerden tahsil edecek. Haber Merkezi

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