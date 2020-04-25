"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Yeterli ıslah çalışması yok

25 Nisan 2020, Cumartesi
HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Cezaevlerinde yeterli ıslah çalışması yapılmıyor. Bu insanı nasıl topluma kazandırırız ki bıraktığımızda insana zarar vermesin diye düşünülmüyor” dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu da İnfaz Yasası’nın ardından gele tahliyelerle ilgili önemli bir tedirginlik olduğunu vurguluyor. DW Türkçe’ye konuşan Gergerlioğlu, yasanın “Alelacele ve kendi muhalifimi salmadan nasıl cezaevlerini boşaltırım” hesabıyla hazırlandığı görüşünde. Gergerlioğlu “Cezaevlerine gidip mahpuslarla konuştuğumuzda sorunun daha derin olduğunu görüyoruz. Cezaevlerinde yeterli ıslah çalışması yapılmıyor. Bu insanı nasıl topluma kazandırırız ki bıraktığımızda insana zarar vermesin diye düşünülmüyor. Açık cezaevleri hiç hesap yapılmadan, denetimsiz bir şekilde boşaltıldı, disiplin suçları görmezden gelindi. Yaşama hakkı mevzusu var, ama bunlar da göz önünde bulundurulmalıydı. Bu kişiler zaten suça eğilimli ama bunu aza indirgemek için yapılması gereken ıslah eğitim çalışmaları da yetersiz” diyor. Gergerlioğlu, kadına yönelik şiddet vb suçlar için kanunda derhal değişiklik yapılması çağrısı yapıyor.

Âcil kanuni düzenleme teklifi

Benzer bir çağrı da Türkiye’nin önde gelen ceza hukukçularından biri olan Prof. İzzet Özgenç’ten geldi. Özgenç, Twitter hesabı üzerinden önceki gün yaptığı paylaşımda, infaz yasası ile sokağa salınan hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önüne geçmek amacıyla acil kanuni düzenleme önerisinde bulundu. Açık cezaevlerinde bulunan on binlerce hükümlünün izinli olarak fakat devletin gözetim ve denetimi altında tutulmaksızın sokağa salındığını vurgulayan Özgenç, infaz kurumunda uyuşturucu bulundurmak ve kasten yaralama gibi disiplin suçlarının da görmezden getirdiğine işaret etti. Düzenleme ile yeni suçların işlenmesine davetiye çıkarıldığını belirten Özgenç, izinli statüde sokağa salınan hükümlülerden en azından özel tehlikeliliği olanların denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulması gerektiğini belirtti. İnfaz Yasası, düşünce suçlarını kapsam dışı bırakıp pek çok mahpusun tahliyesini sağladığı için de eleştiriliyor.

Okunma Sayısı: 1735
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'deki 346 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

    ABD'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 52 bine yaklaştı

    Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması

    Birkaç hafta sonra yasaklar gevşeyebilir

    Kudüs işgaline şimdi de virüs bahanesi

    'İyileşenlerin koronavirüse yeniden yakalanmayacağına dair delil yok'

    Avrupa ülkelerinden Libya'da ateşkes çağrısı

    UNICEF: Kovid-19 yeni salgınlara zemin hazırlayabilir

    'İran bölgede gerilimi başlatan taraf olmayacak'

    Bir askerimiz şehit oldu

    Yeşilova Belediye Başkanı'na yapılan saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

    İzlanda'da son 24 saatte yeni koronavirüs vakasına rastlanmadı

    ABD'nin üç eyaletinde kısıtlamalar gevşetildi

    Afganistan'da 250 Taliban üyesi serbest bırakıldı

    Rize-Trabzon arasındaki alternatif yollar molozla kapatıldı

    Karantinadaki vatandaş sayısı açıklandı

    Kovid-19'un yeni bir semptomu daha bulundu

    65 yaş üstüne sokağa çıkma izni gelebilir

    Dışişleri Bakanlığı, yurt dışından getirilen vatandaşların sayısını açıkladı

    İslâm’ın değerleri dünya gündeminde

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    1920’den 2020’ye
    Genel

    İslâm’ın değerleri dünya gündeminde
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanda “hapis hayatı”
    Genel

    Yeterli ıslah çalışması yok
    Ahmet BATTAL

    Bayram, bayrak ve şimşir tarak
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Bir yolculuktur salâvat
    H. Muharrem OKUR

    İslâm tarihinde hiç yaşanmayan olaylar ve e-gazete hizmeti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kovid-19'un yeni bir semptomu daha bulundu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.