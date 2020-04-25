Yeterli ıslah çalışması yok

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Cezaevlerinde yeterli ıslah çalışması yapılmıyor. Bu insanı nasıl topluma kazandırırız ki bıraktığımızda insana zarar vermesin diye düşünülmüyor” dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu da İnfaz Yasası’nın ardından gele tahliyelerle ilgili önemli bir tedirginlik olduğunu vurguluyor. DW Türkçe’ye konuşan Gergerlioğlu, yasanın “Alelacele ve kendi muhalifimi salmadan nasıl cezaevlerini boşaltırım” hesabıyla hazırlandığı görüşünde. Gergerlioğlu “Cezaevlerine gidip mahpuslarla konuştuğumuzda sorunun daha derin olduğunu görüyoruz. Cezaevlerinde yeterli ıslah çalışması yapılmıyor. Bu insanı nasıl topluma kazandırırız ki bıraktığımızda insana zarar vermesin diye düşünülmüyor. Açık cezaevleri hiç hesap yapılmadan, denetimsiz bir şekilde boşaltıldı, disiplin suçları görmezden gelindi. Yaşama hakkı mevzusu var, ama bunlar da göz önünde bulundurulmalıydı. Bu kişiler zaten suça eğilimli ama bunu aza indirgemek için yapılması gereken ıslah eğitim çalışmaları da yetersiz” diyor. Gergerlioğlu, kadına yönelik şiddet vb suçlar için kanunda derhal değişiklik yapılması çağrısı yapıyor.

Âcil kanuni düzenleme teklifi

Benzer bir çağrı da Türkiye’nin önde gelen ceza hukukçularından biri olan Prof. İzzet Özgenç’ten geldi. Özgenç, Twitter hesabı üzerinden önceki gün yaptığı paylaşımda, infaz yasası ile sokağa salınan hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önüne geçmek amacıyla acil kanuni düzenleme önerisinde bulundu. Açık cezaevlerinde bulunan on binlerce hükümlünün izinli olarak fakat devletin gözetim ve denetimi altında tutulmaksızın sokağa salındığını vurgulayan Özgenç, infaz kurumunda uyuşturucu bulundurmak ve kasten yaralama gibi disiplin suçlarının da görmezden getirdiğine işaret etti. Düzenleme ile yeni suçların işlenmesine davetiye çıkarıldığını belirten Özgenç, izinli statüde sokağa salınan hükümlülerden en azından özel tehlikeliliği olanların denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulması gerektiğini belirtti. İnfaz Yasası, düşünce suçlarını kapsam dışı bırakıp pek çok mahpusun tahliyesini sağladığı için de eleştiriliyor.

