"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

10 Şubat 2023, Cuma 18:53
Diyarbakır, Gaziantap, Şanlıurfa, Adana, Hatay ve Osmaniye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma işlemlerine başlandığı bildirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanıldığı ifade edildi.

 

Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."

Gaziantep

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, depremin hemen ardından ekiplerin harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetleri görevlendirilmiş olup, numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."

Şanlıurfa

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Şanlıurfa'da yıkılan binalarda yapılan arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından açılan soruşturmalarda binalarda inceleme yapmak üzere, 1 başsavcıvekili, 5 cumhuriyet savcısı, altışar kişilik bilirkişi ve polis ekiplerinden oluşan 3 heyet oluşturuldu. Heyetler kentte yıkılan binalarda incelemelerine başlayarak kolonlardan karot örnekleri aldı.

İpekyol Caddesi'nde yıkılan ve 33 kişinin öldüğü, 4 kişinin kurtarıldığı Osman Ağan Apartmanı'nda inceleme yapan heyette bilirkişi olarak görev yapan Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Kasım Mermertaş, alandaki enkazın bir kısmının arama kurtarma çalışması sırasında kaldırıldığını söyledi.

Yapının tamamen göçmesinden dolayı yapısal kusurların görünemediğini ve şu aşamada malzeme kalitesiyle ilgili çalışma yaptıklarını anlatan Mermertaş, şöyle konuştu:

"İlk incelemelerimize göre, ciddi malzeme kusurları tespit ettik. Tabi bunları daha sonradan laboratuvar sonuçlarıyla netleştireceğiz. Beton içerisinde kullanılan kum-çakıl tane boyut dağılımının uygun olmadığını görüyoruz. Normalde yapısal betonlarda en fazla 3 santimetre civarı çakıl olması gerekiyorken burada yumruk büyüklüğünde büyük taşlar gördük. Bu da beton dayanımında ciddi düşüşlere sebep olan bir şey. Esas değerlendirmeyi numune alım işlemleri tamamlanıp laboratuvar analizlerinden sonra yapacağız."

Prof. Dr. Mermertaş, binanın yapılışıyla ilgili de sorunlar olduğundan bahsederek, "Özellikle kolon ve kirişlerde deprem etkilerini alsın diye, yani kesme kuvvetlerini taşıması için kullanılan yanal donatılar, kanca yapılmadan kullanılmış, düz olarak 90 derece açıyla bağlanmış ve aralıkları standartların öngördüğü değerlerin üstünde görülmüş yani seyrek yapılmış donatıda. Yapı 2000 yılı öncesi bir imalat olduğu için bütün demirler düz demir olarak kullanılıyor. Bunlar tabi betonla tam bir aderans sağlayamıyor, bazı problemler yaşanıyor. Çok fazla paslanma gördük demirlerde, bu da demir ile donatı arasındaki yapışmayı ortadan kaldırıyor." ifadelerini kullandı.

Adana, Hatay ve Osmaniye

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilk gün yaşanan depremlerin hemen ardından ekiplerin harekete geçtiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."

Hatay ve Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılıklarından yapılan açıklamalarda bu illerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

AA

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

    Depremin 105. saatinde çifte sevinç

    Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alındı

    Dünyanın her yerinde gıyabi cenaze namazları kılındı, Türkiye'ye ve Suriye'ye dualar edildi

    Büyük afette 5. gün: 19 bin 388 kişi vefat etti, 77 bin 711 kişi yaralandı

    Enkaz altında simit istedi

    104 saat sonra kurtarılan uzman çavuş Osman Fırat Kur'an-ı Kerim okudu

    Dev çıkarma gemileri hastane oldu

    15 yaşındaki kız çocuğu Ayşe Mustafa depremden 103 saat sonra kurtarıldı

    Depremin 101. saatinde 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Zişan Kaya kurtarıldı

    Spor dünyası da seferber oldu

    Bu yıl öğrenciler LGS ve YKS'de 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacak

    Deprem bölgesine yardımlar hız kesmeden sürüyor

    ABD'li deprem uzmanına göre "olağan dışı"

    'Tüm Türkiye'nin dualarını hissediyoruz, o güçle çalışıyoruz'

    Seferberliğin fotoğrafı

    8 yaşındaki Muhammed Ali'den duygulandıran mektup...

    Depremin 90. saatinde büyük bir sevince vesile oldu

    Kriz yönetimi yok, yönetim krizi var

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ERSOYLU

    Depremin muhtemel mesajları
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL değil, afet bölgesi kararı lâzım
    M. Latif SALİHOĞLU

    Her yönüyle düşündüren bir musibet
    Risale-i Nur'dan

    Deprem emir ve hikmet-i İlâhî iledir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan Ali YILMAZ

    “Uzmanlar”ının, şu “deprem”le ilgili şu “açıklamalarını” dinlerken…
    Cevher İLHAN

    Açığa çıkan “siyasî deprem”
    İbrahim Aktaşcı

    “Vur emri” değil “Nur emri”
    Süleyman KÖSMENE

    Rahmeti eleştirmek sığ fikirlerin haddine mi düşmüş?
    Genel

    Seferberliğin fotoğrafı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.