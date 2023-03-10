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10 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Yıkılan binanın alt katında olimpik standartlarda yüzme havuzu

10 Mart 2023, Cuma 17:18
Diyarbakır'da yıkılan Galeria İş Merkezi'nin altındaki spor salonunda üyelik kaydı bulunan M.K, "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tanık olarak verdiği ifadede, salonda yüzme havuzu bulunduğunu anlattı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.

Soruşturmada, depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin öldüğü Galeria İş Merkezi'nin üstündeki 4 bloklu sitenin altında yer alan spor salonunda üyelik kaydı bulunun M.K. tanık olarak dinlendi.

M.K. ifadesinde, 5 yıldır spor yapmak için salona gittiğini anlattı. Spor salonunda yapılan düzenlemelere birkaç kez tanıklık ettiğini belirten M.K, şunları kaydetti:

"Bunlardan bir kısmı hatırladığım kadarıyla 2022'nin ortalarında bisiklet binme alanının oluşturulmasıdır. Bisiklet binme alanı tahminimce B Blok kısmında kalmaktadır. Harici olarak da kondisyon çalışma bölümünün oluşturulması şeklinde spor salonu içerisinde düzenlemeler yapıldı. Kondisyon çalışma alanı tahminimce D Blok kısmında kalmaktadır. Bu işlemlerde herhangi kolon kesme faaliyeti olduğunu düşünmüyorum ancak sağlıklı incelemenin proje üzerinde yapılması uygun olacaktır."

"Yüzme havuzunun bulunduğu kısımda hiçbir kolon yer almamaktadır"

Spor salonunun içini 2019 yılında baştan sona gösterir şekilde görüntülerin yer aldığı CD'yi de savcılığa teslim eden M.K, ifadesinde şunlara yer verdi:

"Görüntüler incelendiğinde spor salonu içerisinde boyutlarını tam olarak bilmediğim ancak olimpik standartlarda olduğunu düşündüğüm yüzme havuzu görülecektir. Bu kısımda hiçbir kolon yer almamaktadır. Aynı şekilde salonun orta kısmında yer alan salona giriş, üye kaydı ve restoran kısmının bulunduğu yerde de kolonun sadece giriş turnikelerinin bulunduğu yerde bir tane olduğunu hatırlıyorum. Restoran, blok olarak tam olarak emin olamıyorum ancak girişin orta kısmında yer alır. Ayrıca erkek giyinme soyunma odasının bulunduğu alan otoparka sınırdır. Burada da dolaplar yer almakla birlikte kolon olduğunu hatırlamıyorum. Tüm buralarda bulunan kolonların olup olmadığı yahut yeterli sayıda olup olmadığı hususu CD'de yer alan görüntüler ile proje çizimlerinin kıyaslanması ile ortaya çıkacaktır."

M.K, salon içerisindeki kolonların kalınlıklarının eşit olmadığını, bunun da projeden mi kaynaklandığı yoksa tıraşlama mı yapıldığının mimari çizim incelemeleri sonucunda ortaya çıkacağını düşündüğünü ifade etti.

Spor salonunun yan tarafında bulunan otopark kısmında çok sayıda kolon bulunduğunu aktaran M.K, şunları aktardı:

"Burada her iki kolon, arasında bir araç park edilecek sıklıkta yer alıyordu. Burası ile spor salonunun içerisini kıyasladığımda daha az kolon bulunduğunu düşünüyorum. Ancak herhangi bir şekilde kolon kesimine tanıklık yapmadan tahmine dayalı bir söylemdir. En sağlıklı netice salonun içerisine ait vermiş olduğum görüntüler ile proje çizimlerinin kıyaslanması ile ortaya çıkacaktır."

Diyarbakır'da "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 17 zanlı "olası kastla öldürmek" suçundan tutuklanmış, 23'ü adli kontrol tedbirleriyle olmak üzere 25 kişi serbest bırakılmıştı. 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

AA

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