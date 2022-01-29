DP lideri Gültekin Uysal, “İşleyen bir demokrasi ve işleyen bir hukuk düzenini inşa etmek zorundayız. Bir yıkım projesi uygulandı; adeta bir yıkım mühendisliği. Kurumlarımız bir siyasî partinin öncelikleriyle hareket ediyor. Bayraklaştırdıkları tüm değerlerin içini boşalttılar!” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın sorunlara senkronize yaklaşmak gerekirken, “nasıl olur da bu belediyeler elimden gider” bakışıyla bedeli vatandaşa ödettiğini belirterek, “Meseleleri çözmek yerine algı üretmek tercihindeler. Kaybetme sarmalına girince üst üste hata yapıyorlar. İktidarın aklının İstanbul’da kaldığı ortada. Kaybetmeyi hazemedemediler. Rekabetin bedelini milletimiz ödüyor. Ancak bu yanlışı yapanlar sandık önüne gelince vatandaş hesabını sorar” dedi.

BİR YIKIM POREJİSİ UYGULANDI

“İşleyen bir demokrasi ve işleyen bir hukuk düzenini inşa etmek zorundayız” diyen Uysal, “Bir yıkım projesi uygulandı; adeta bir yıkım mühendisliği... Kurumlarımız bir siyasî partinin öncelikleriyle hareket ediyor. Bayraklaştırdıkları tüm değerlerin içini boşalttılar! Var olan vesayet kurumları ile ilgili itirazları yok! Mesele o kurumların başında kendilerinden kimse var mı yok mu? Atama demokrasisi dediğimiz düzenle Erdoğan, AKP grubunu mecliste tasfiye etti! Geldiğimiz noktada bakanın bile hükmü yok! Adnan Kahveci gibi bir Maliye Bakanı da vardı bu ülkede, Nebati gibisini de gördük!” dedi.

KÜÇÜK AZINLIĞIN MUTLULUĞU, ÇOĞUNLUĞUN FELÂKETİ

İktidarın baskı stratejisinin artarak devam ettireceğini de dile getiren Uysal, “Ortada bir kazan kaynatıyorlar, sürekli odun atmak lâzım diye bakıyorlar. Camiyi siper olarak kullanmak nedir? Televizyonlarda iktidar temsilcisi yok, gazeteci, akademisyen kimliği ile iktidar borazanı öttüren çok! İktidarı eleştirmek sonuna kadar hak, ama şu uyarıyı yapalım; haklıyken sizi haksız pozisyona itecek bir makine var karşınızda. Ellerindeki güç itibariyle… Bir küçük azınlığın mutluluğu, çoğunluğun felâketine yeğ görülüyor. İktidar için kendi yanlışlarını imanla savunacak kitleler olsun yeter! Nitelik önemsiz” dedi.