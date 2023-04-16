Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 75 mahallede devam edecek

Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde acil yıkılması gereken binaların yıkımlarına ve enkaz kaldırma çalışmalarının 75 mahallede süreceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, 16 Nisan tarihinde Açıkdere, Akasya, Akçaova, Akdeniz, Akevler, Aknehir, Aksaray, Altınçay, Anayazı, Narlıca, Armutlu, Arpahan, Aşağı Okçular, Avsuyu, Balıkdere, Bozhöyük, Büyükçat, Büyükdalyan, Cebrail, Cumhuriyet, Çekmece, Derince, Dikmece, Dursunlu, Emek, Esenlik, Esentepe, Gazi, General Şükrü Kanatlı, Gökçegöz, Güllübahçe, Gümüzgöze, Güzelburç, Habibi Neccar, Hacı Ömer Alpagöt, Hancağiz, Haraparası, Harbiye, Havuzlar, Karaali, Karlısu, Karşıyaka, Kışlasaray, Kisecik, Kocaabdi, Kuyulu, Kuzeytepe, Küçükdalyan, Madenboyu, Maşuklu, Melekli, Odabaşı, Oğlakören, Orhanlı, Ovakent, Özbek, Samankaya, Saraykent, Serinyol, Sinanlı, Subaşı, Süleyman Şah, Sümerler, Şehrizan Ürgen, Şirince, Tanışma, Tavla, Turunçlu, Ulucami, Ürgenpaşa, Üzümdalı, Yeni Cami, Yeniçağ, Yeşipınar, Zülüflühan mahallelerinde devam edeceği belirtildi. Acil yıkılması gereken binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecekleri kaydedildi. AA

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