"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

'Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 360 oldu'

01 Kasım 2021, Pazartesi 11:00
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada "Ekimde yurt içi ve sınır ötesindeki 27 operasyonda 279 terörist etkisiz hale getirildi. Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 360 oldu" ifadelerini kullandı.

MSB, son bir ayda İdlib'de, rejimin top, havan, roket atışlarında ve hava saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu 19 sivil öldüğünü 72 sivilin yaralandığını bildirdi.

Bakanlık, "Ekim ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 38'i terörist 471 şahıs yakalandı, 22 bin 406 kişi hududu geçemeden engellendi" şeklinde ifade etti.

MSB kaynakları, Türkiye ve ABD savunma bakanlıklarından heyetlerin F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington’da yapmayı planladığını bildirdi.

AA

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    İsrail'in katlettiği çocuklar için ağaç dikme kampanyası

    Trans yağlarla ilgili bir uyarı daha!

    Okulların kapanmasına ilişkin haberler hakkında Koca'dan açıklama

    Doğal gaz zamları devam ediyor

    Liderlere adalet çağrısı

    BM İklim Değişikliği Konferansı'nda neler konuşulacak?

    Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yi mağlup etti
    📷

    48 yıldır kıtaları birbirine bağlıyor

    Tasarruf, çevreye zararı azaltıyor

    Ekonomide kısır döngü

    Garantiler kara deliğe dönüştü

    Hakurk'tan acı haber

    Arılar da sosyal mesafeye dikkat ediyor

    Son 24 saatte 23 bin 948 vaka gözlemlenirken 201 kişi vefat etti

    'Bundan sonraki süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecek'

    Türkiye depresyonda Avrupa birincisi

    Bedelli askerlik 46 bin lirayı aşar

    Sudan'daki protestolarda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

    Irak - Diyala'daki sivil katliamı kınandı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Her zaman mazlumun yanında
    Risale-i Nur'dan

    Rabbimizi bize tarif eden delillerin en büyükleri
    Yeni Asya'dan Size

    6 Kasım toplantısı
    Ali FERŞADOĞLU

    Suçlu; cezasını vicdani olarak çekmek ister
    Mehmet KARA

    Zamlar da geri adım atacak mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Önce Osmanlı, ardından Osmanlıca
    Genel

    Liderlere adalet çağrısı
    M. Said ZEKİ

    Zilletle yaşamaktansa, izzetle ölmek!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.