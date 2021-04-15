Yıldırım Akbulut duâlarla

Eski Başbakan ve TBMM Başkanlarından Yıldırım Akbulut için Meclis’te tören düzenlendi.

TBMM Şeref merdivenlerinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM eski başkanları, eski bakanlar ve milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve diğer yetkililer katıldı. Akbulut’un cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yıldırım Akbulut, Türk avukat, siyasetçi ve 20. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanıdır. Başbakanlık ve Anavatan Partisi Genel Başkanlığı göre- vini 1989–1991 yılları arasında sürdüren Akbulut, 1987–1989 ve 1999–2000 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı göre- vini üstlenmiştir.

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