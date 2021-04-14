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14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Yıldırım Akbulut vefat etti

14 Nisan 2021, Çarşamba 17:00
Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde 86 yaşında vefat etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Akbulut'un aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği ve kalp pili tanılarıyla yıllardır takibinin yapıldığını, 10 Nisan'dan itibaren tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü bildirdi.

Rektör Ünüvar, eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut'un vefatı üzerine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Akbulut'a Allah'tan rahmet dileyen Ünüvar, "Sayın Akbulut, uzun yıllardır bizim hastamızdı, Ankara Üniversitesi olarak. Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği ve kalp pili tanılarıyla yıllardır takibimizdeydi. 28 Şubat'tan itibaren de önce Kalp Merkezi'mizde, 10 Nisan'dan itibaren de yoğun bakımda takibi yapılıyordu." bilgilerini verdi.

Akbulut'un bugün saat 14.00 dolayında vefat ettiğini belirten Ünüvar, şunları kaydetti:

"Allah'tan rahmet diliyoruz. Yoğun bakım ünitesinde doktorlarımız, hemşirelerimiz, çalışanlarımız insan üstü bir gayret sarf etti ama maalesef kaderin tecellisi. Bugün saat 14.00'te Sayın Başbakanımız Yıldırım Akbulut Beyefendi'yi kaybettik. Türkiye büyük bir devlet adamını, bizler de uzun yıllardır takip ettiğimiz bir hastamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Akbulut için taziye mesajı yayımladı.

Yıldırım Akbulut kimdir?

Erzincan'da 15 Kasım 1935'te dünyaya gelen Akbulut, babasının PTT memuru olması dolayısıyla ilkokulu Eskişehir'de, ortaokulu Samsun'da, liseyi ise Erzincan'da okudu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirip serbest avukatlık yapan Akbulut, Adalet Partisi Erzincan İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Anavatan Partisinin (ANAP) kurucuları arasında yer alan ve 1983'teki genel seçimde ANAP Erzincan Milletvekili olarak TBMM'ye giren Akbulut, 26 Ekim 1984 - 6 Eylül 1987 arasında Turgut Özal tarafından kurulan 45. Hükümette İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

1987'deki genel seçimde yeniden milletvekili olan Akbulut, TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 9 Kasım 1989'a kadar sürdürdü.

Turgut Özal'ın 1989'da Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından aynı yıl Akbulut'un Başbakanlığında 47. Hükümet kuruldu.

17 Kasım 1989'daki ANAP 1. Olağanüstü Kongresi'nde Özal'dan boşalan Genel Başkanlık koltuğuna Akbulut oturdu.

2002'de TBMM'ye veda etti

Akbulut, 15 Haziran 1991'de gerçekleştirilen ANAP Kongresi'nde Mesut Yılmaz'a yenilerek genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.

Bu süreçten sonra siyasi çalışmalarına devam eden Akbulut, 18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 2000'e kadar sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ancak adaylığını 2. turun ardından geri çeken Akbulut, 2002'de ANAP'tan istifa ederek Doğru Yol Partisi'nden (DYP) İstanbul milletvekili adayı oldu. Akbulut, DYP'nin barajı geçememesi nedeniyle TBMM'ye veda etti.

Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Samia Akbulut ile evli olan Akbulut 3 kız çocuğu babasıydı.

AA

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