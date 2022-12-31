Yılın kelimeleri enflasyon ve zam

DW Türkçe her sene olduğu gibi bu yıl da sosyal medyadaki takipçilerinden yılın kelimesini belirlemesini istedi.

Yapılan anket sonucunda, 2022’ye damga vuran kelime “enflasyon” seçildi. Twitter’da düzenlenen ankete 11 binden fazla kişi katıldı. Takipçilerden gelen öneriler doğrultusunda belirlenen dört adayın yarıştığı ankete katılanların yüzde 59,3’ü “enflasyon” lehinde oy kullandı. “Zam” kelimesi yüzde 31,6 oyla ikinci oldu. Ankette üçüncülüğü, Ukrayna’daki savaş nedeniyle aday kelimeler arasında bulunan “savaş” aldı. Ankete katılanların yüzde 6,6’sı bu kelimeye oy verdi. DW Türkçe’nin geçen seneki “yılın kelimesi” anketinde en fazla oyu “dolar” almıştı. Bu yılın birincisi “enflasyon” ise 2021’de ikinci seçilmişti. Ankette “aşı” üçüncü, “faiz” dördüncü olmuştu. 2020’de “korona”,2019’daysa “mazbata”yılın kelimesi seçilmişti. Haber Merkezi

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