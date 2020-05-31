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31 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Yine aynı kirli oyun

31 Mayıs 2020, Pazar
Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink’e ölüm tehdidi mesajı gönderilmesine tepki gösteren sivil toplum kuruluşları, “Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşları olan bizler bu oyunu defalarca gördük” dedi.

Son dönemlerde artan nefret söylemi ve saldırılarına ek olarak Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink’e ölüm tehdidi mesajı gönderilmesi üzerine bazı sivil toplum örgütleri ortak bir açıklama yaptı. Örgütlerin imza attığı bildiride, “Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşları olan bizler bu oyunu defalarca gördük, yaşadık. Sonu kötü bitiyor. İşte yine bir süredir toplumun sinir uçlarına dokunmayı, tedirginlik, kargaşa, güvensizlik ortamı yaratmayı amaçlayan provokatif eylemler peş peşe geliyor” denildi. 

Bu eylemlerin kabulü mümkün değil

Bildiride provokatif eylemler şöyle sıralandı: “Van Başkale’de Vefa görevlilerinin uzun menzilli silâhlarla saldırıya uğraması, muhalif kişi ve liderlere mermili, silâhlı görüntülerle gözdağı verilmesi, Adana Yüreğir İlçesi CHP Gençlik örgütü başkanının tutuklanması, İzmir’de cami hoparlöründen Çav Bella çalınması, Bakırköy’de kilisenin kapısının yakılmak istenmesi, Kuzguncuk Ermeni kilisesinin haçının çalınması, mezarların tahrip edilmesi bu örneklerin bazıları. Bu kabulü mümkün olmayan eylemlerin en yenisi, iki gün önce Hrant Dink Vakfı’na gönderilen e-postada, daha önce de benzer dönemlerde defalarca duyduğumuz “Bir gece ansızın gelebiliriz” gözdağıyla Rakel Dink’in ve Vakfın avukatının ölümle tehdit edilmesidir.”

Kin ve nefreti körüklemekten vazgeçin

“Son dönemlerde üst üste gelen bu kışkırtma ve saldırılar birbirinden bağımsız ve rastlantısal değildir” denilen açıklama şöyle devam etti: “Toplumu ayrıştırma, bölme, korku salma amaçlı nefret dilinin tetiklediği güdümlü eylemlerdir. Takipsiz ve cezasız kalmaları şer planları kuran odakları güçlendirmekte, hatta teşvik etmektedir. Geçmişte benzerlerini yaşadık. Hrant Dink suikastine giden yollar benzer provokasyonlarla ve aynı nefret diliyle döşendi. Bu film bize on yıllar boyunca defalarca seyrettirildi. Filmin sonu her defasında kötü bitti. Sorumluları provokasyonlara son vermeye, kin ve nefreti körüklemekten vazgeçmeye; yetkilileri görevlerini ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin her türlü ayrımcılığı lanetleyen yurttaşları olarak Hrant Dink Vakfı’na geçmiş olsun diyor, yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.”

İstanbul – Yeni Asya

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