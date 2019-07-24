Yine dere yatağı

Sel felâketi sebebiyle 5 kişinin vefat ettiği Düzce’de incelemelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, selde zarar gören parkın inşa edilirken dere yatağının daraltıldığı bilgisine ulaştıklarını belirtti.

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Sel felÂketi dolayısıyla 5 kişinin vefat ettiği, 2 kişinin ise hâlâ kayıp olduğu Düzce’de incelemelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, hazırladıkları raporu CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Karaca’nın açıkladığı rapordan öne çıkan başlıklar şöyle: Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü’nde yollar sel dolayısıyla kapandı. Köye ulaşım ancak ikinci günde sağlanabildi. Ancak iki mahalleye hâlâ ulaşılamadı. Köyde elektrik ve su yok. İçme ve kullanma suyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tankerlerle karşılanıyor.

Ulaşılamayan iki köydeki yurttaşlara ekmekler, torbalarla fırlatılarak ulaştırılıyor.

İki gün boyunca arama çalışmaları başlatılmadı

İlk gün arama çalışmalarının yapılmadığı, ikinci gün 4 kişinin diğer yetkilileri beklediği, çalışmaların ancak 3. gün başladığı belirtiliyor. Köyde 25 ev tamamen yıkıldı. Birçok ev ve hayvan barınakları kullanılamayacak durumda. Zarar görmeyen ev, işyeri, hayvan barınağı yok. Köyde henüz bir kriz masası kurulmamış. Kızılay ve AFAD tarafından yapılan destekler yetersiz. Salgın hastalık riskine karşı ilâçlama yapılmadı. Artı Gerçek’in haberine göre, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’la da görüştüklerini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, zarar gören 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’nın dere yatağında olduğuna dikkat çekti. Park inşa edilirken dere yatağının daraltıldığı ve ağaçların kesildiği bilgisine ulaştıklarını belirten Karaca, yine civardaki otellerin dere yatağında olduğu için sigorta şirketleri tarafından sigortalanmadığı bilgisini aktardı.

Coğrafyaya uygun olamayan projelere izin verildi

Karaca, bu otellerdeki zararın da büyük olduğuna işaret etti. Karaca, dere ıslahı çalışmalarına dair şu bilgileri verdi: “Dere yatağında yapılan ıslah çalışmaları, köprü ve menfezler nedeniyle sel ile gelen suyun dereye yatağından denize tamamen tahliye olamadığı ve bu nedenle taşkına neden olarak, öncesinde dere olmayan bir hattan denize doğru aktığı görülmüştür. Göçüklerin, toprak kaymalarının yaşandığı alanlarda; dere ıslahı adı altında derelerin her iki tarafına beton duvarla set örüldüğü ve yataklarını değiştirme çalışmaları yapıldığı görülmüştür. Kentleşme sorunlarının, imar politikalarının, çarpık yapılaşmaların zararın boyutunu arttıran etkenler olduğu düşünülmektedir. Coğrafyaya uygun olamayan projelere izin verilmesi, plan hatalarına göz yumuluyor olması, imara açılmayacak yerlerin imara açılması ya da kaçak yapılaşmış olsa bile su ve elektrik bağlayarak zımnî olarak bu kaçak yapıya izin verilmesi açıkça bir sorumsuzluk örneğidir.”