Yine IBAN verdiler

Yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin karar alınması tepki çekti.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen afetlerde ve bundan sonra yaşanabilecek afetlerde kullanılmak üzere Afet ve Âcil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda artık yardım kampanyası başlatılabilecek. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek afet durumlarında, hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla insanî yardım kampanyası düzenlenecek. Yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere AFAD görevlendirildi. Kampanya kapsamında valilik, belediye, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce bağış yapılması amacıyla kamu veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar AFAD tarafından duyurulacak.

Muhalefet tepkili

Cumhurbaşkanlığı kararıyla yardım kampanyası başlatılması muhalefetin tepkisine neden oldu. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Resmî Gazete’de yayımlanan kararı Twitter hesabından “Devleti yönetememenin acziyeti içerisindesiniz! Merak ediyorum siz ne işe yarıyorsunuz?” şeklinde eleştirdi. DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan da “Somali’ye ‘canımsın’ deyip 30 milyon $ hibe atarken ülkendeki sel felâketinde vatandaşa yardım için IBAN atıyorsun. Bir KHK’ya bakar. Ne de olsa soran, denetleyen yok, sorumluluk yok, hesap verebilirlik yok!” ifadelerini kullandı. DW Türkçe’de yer alan habere göre, Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özkan ise hükümeti sele karşı hazırlıksız olmakla eleştirerek “Ama IBAN söz konusu olunca en öndesiniz, ayıptır!!” paylaşımını yaptı.



‘Halkın kanını emdiniz’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Daha dün #HelpTurkey’e talimatla soruşturma açtıranların ibretlik hali...Devletin afetzedelere yardım için yeterli gücü vardır, devleti âciz gösteren kötü yönetimdir” dedi. Karar, sosyal medyada da tepki çekti. #iban etiketiyle yapılan paylaşımlarda, deprem, sel, yangın gibi afetlerde yardım istenmesine tepki gösterilerek saray harcamaları, 3-4 maaş alan yöneticiler ve vergilerin doğru yerde kullanılmaması eleştirildi. Bir vatandaş, “Yine, yeniden IBAN.. yangın ve sel felaketinden etkilenenler için yardım kampanyası yapacaklarmış. Halkın kanını emdiniz kanını. Yeter be” diye yazarken bir başkası, “Vatandaştan #iban isteyeceğinize sarayın masraflarını kısın önce.Torpille yerleştirdiğiniz 2-3 yerden maaş alan adamlarınıza verin önce #iban numarası” ifadelerini kullandı.