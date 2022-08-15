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15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Yine mülakatta torpil iddiası

15 Ağustos 2022, Pazartesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 465 sözleşmeli personel alımı için başlattığı sürecin sonunda KPSS puanı yüksek adaylar mülakatla elendi.

Elenen adaylar itiraza hazırlanırken, bakanlığın yüksek sayıda başvuruya rağmen hedeflediği 465 personeli almadığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, son başvuru 28 Mart-11 Nisan arasında kütüphaneci pozisyonu için 465 kişilik için alım ilanı yayımladı.

Diken’in haberine göre, ilanda başvuru için belirlenen şartlar arasında 70 ve üzeri KPSS puanı, lisans düzeyinde eğitim veren, bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden mezun olmak gibi şartlar sıralandı. Mülakatta ise her adaya bir zarf seçtirildi ve seçilen zarftan çıkan ikisi ortak diğerleri farklı sorular adaylara yöneltildi. Mülakata çağrılan ve İstanbul’u tercih eden adaylardan Halil Yavuz, mülakat ve sonrasında yaşananları Diken’e şöyle anlattı: “76 kişilik İstanbul kontenjanından mülakata 160 aday davet edilmişti. Bu 160 aday arasında 32’inci sırada bulunuyordum. 10 Ağustos’ta açıklanan sonuçlara göre dokuzuncu yedek olduğumu öğrendim. İstanbul’da dokuzuncu yedekle elenen arasında fark bulunmuyor.”

Yavuz’un KPSS puanınınsa 76 olduğu yine listelerden görülüyor. Öte yandan Telegram üzerinden bir araya gelen yüze yakın adaya göre, elenen adaylara sistematik şekilde 60 ya da 65 verildi. Yine mülakatlar neticesinde şehirlerin belirlenen kontenjanından daha az sayıda personel alındı. Elenenler arasında birinci sırada yer alan adaylar da buluyor.

Torpille atandılar

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal da sonuçlardan memnun olunmadığını dile getirdi.Kartal’ın paylaşımı şöyle: “Mülakat sonuçları açıklandıktan sonra yazdığım tweete gelen yanıtlardan da anlaşılacağı üzere sonuçlardan kazananlar dışında memnun olan yok. Bence çok sayıda eleman alınan durumlarda en sağlıklısı ve de adaletlisi KPSS puanına göre atama yapılması en mantıklısı.” Kartal’ın iddiasına göre, mülakatta hiçbir soruya doğru cevap veremeyen adaylar torpille atandı.

Haber Merkezi

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