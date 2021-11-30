Yine tüketim büyüdü

Büyüme rakamları yine tüketimin büyüdüğünü gösterdi. Buna göre, hane halkı nihaÎ tüketim harcamaları yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 yükselirken devletin nihaÎ tüketim harcamaları da yüzde 9,6 arttı.

Hane halkı nihaî tüketim harcamaları yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 9,1 yükseldi. Devletin nihaî tüketim harcamaları, yüzde 9,6 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 2,4 azaldı.

Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) bu yılın üçüncü çeyreğinde, cari fiyatlarla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,5 yükselerek 1 trilyon 915 milyar 467 milyon liraya ulaştı. Türkiye İstatistik

Buna göre, Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 35,5 artarak 1 trilyon 915 milyar 467 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH’nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 225 milyar 497 milyon oldu. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 artış gösterdi.

Hane halkı nihaÎ tüketim harcamaları yüzde 9,1 arttı

Hane halkı nihaî tüketim harcamaları yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 9,1 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları, yüzde 9,6 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 2,4 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 25,6 artarken, ithalatı yüzde 8,3 geriledi.