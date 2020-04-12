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12 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Yoğun bakımdaki hastası sayısı ilk kez azaldı

12 Nisan 2020, Pazar 16:30
Türkiye genelinde koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ile entübe hasta sayısı, tedbirler ve tedavi protokolü sayesinde ilk kez dün itibarıyla bir önceki güne göre azalış gösterdi.

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İlk pozitif vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar yapılan 340 bin 380 test sonucunda, 52 bin 167 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu. Bu süreçte, 1101 kişi ölürken 2 bin 965 kişi de koronavirüsü yendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk kez 27 Mart'ta açıkladığı Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, yoğun bakım hasta sayısı 27 Mart'tan 10 Nisan'a kadar düzenli olarak arttı.

Yoğun bakım hasta sayısı 27 Mart'ta 344 iken, 28 Mart'ta 445'e, 29 Mart'ta 568'e, 30 Mart'ta 725'e, 31 Mart'ta ise 847'ye çıktı.

Nisan ayına da yükselişle başlayan yoğun bakım hasta sayısı 1 Nisan'da 979, 2 Nisan'da 1101, 3 Nisan'da 1251, 4 Nisan'da 1311, 5 Nisan'da 1381 oldu. Bu sayı 6 Nisan'da 1415'e, 7 Nisan'da 1474'e, 8 Nisan'da 1492'ye, 9 Nisan'da 1552'ye yükseldi.

İlk kez 11 Nisan'da yoğun bakım hasta sayısı bir önceki güne göre azaldı. 10 Nisan'da 1667 olan yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı dün itibarıyla 41 kişi azalarak 1626'ya geriledi.

Entübe hasta sayısı da düştü

Dün itibarıyla entübe hasta sayısında da ilk kez düşüş görüldü.

27 Mart'ta 241 olan entübe hasta sayısı 28 Mart'ta 309'a, 29 Mart'ta 394'e, 30 Mart'ta 523'e, 31 Mart'ta ise 622'ye çıktı.

Nisan ayının başında 692 olan sayı, 2 Nisan'da 783'e, 3 Nisan'da 867'ye, 4 Nisan'da 909'a, 5 Nisan'da 935'e, 6 Nisan'da 966'ya, 7 Nisan'da 987'ye, 8 Nisan'da ise 995'e yükseldi.

Entübe hasta sayısı 9 Nisan'da ise ilk kez binin üzerine çıkarak 1017 oldu. 27 Mart'tan bu yana sürekli artan entübe hasta sayısı 10 Nisan'da 1062 iken dün itibarıyla 41 kişi azalarak 1021'e düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalarının tedavi tablosunda yeni bir gelişme olduğunu belirterek, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı. Altı üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda... Bu, izlenen tedaviyle tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir." ifadelerine yer verdi.

AA

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