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7 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Yoğun bakımlar alarm veriyor

06 Aralık 2020, Pazar 23:32
Salgındaki en ağır tablo, geride bıraktığımız kasım ayında görüldü.

Ağır hasta sayısındaki artış, yoğun bakımları alarm durumuna geçirdi.  Gerek Kovid-19 gerek ise farklı hastalıklar nedeniyle yoğun bakıma yatırılması gereken kişiler için yer bulmakta zorlaştı. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı İsmail Cinel, başta yoğun bakım personeli olmak üzere sağlık çalışanlarının yükünü ve salgındaki son durumu yorumladı. Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının yüzde 70’i geçtiğini belirten Cinel, “Bu aslında yoğun bakımlar dolu demektir” dedi. 15 gün önce “Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5 binin üzerinde” mesajını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının 5 bin 703’e ulaşmasının ardından bu sözlerle uyardı.

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