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16 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

YÖK Kanunu’nda geri adım

16 Nisan 2020, Perşembe
AKP’nin Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) Kanunu başta olmak üzere 5 kanunda değişiklik öngören teklifi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi.

AKP, “terör propagandası” gerekçe gösterilerek akademisyenlerin ihracına yol açacak düzenlemeden geri adım attı. Mevcut kanundaki, “Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek” kamu görevinden çıkarma suçu olarak aynen korunurken buna “kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütler için kullanmak ya da kullandırmak” ifadesi eklendi. Söz konusu madde muhalefetin tepkisini çekmişti. “Terör” tanımın genişliğine dikkat çeken muhalefet “terör propagandası” suçlamasının akademisyenlerin ifade, düşünce hürriyetini kısıtlamak anlamına geleceğine dikkat çekmişti.  Gazete Duvar’ın haberine göre, somut çerçevesi olmayan, delillere dayanmayan soruşturmalara kaynaklık edebilecek bu ifadenin çıkarılması istenmişti.

Siyasî hesaplaşma için hukuk araç yapılıyor

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclis Genel Kurulu’nda YÖK Kanununda değişiklik öngören teklif üzerinde konuştu. Teklifin iki amacı olduğunu söyleyen Yeneroğlu, “Bunlardan birincisi, tüm öğretim görevlilerini otoriteye memur hâline getirmek ve tabi olmayanları anayasal kurallara aykırı biçimde cezalandırabilmek. İkincisi de, özerk olan vakıf üniversitelerinin alanlarını daha da sınırlandırarak gerekli görüldüğü an faaliyet izinlerini kaldırıp, el koyabilmektir” dedi. Yeneroğlu, teklifin geçici olarak faaliyet izni durdurulan vakıf üniversitelerinin YÖK kararıyla kapatılmasının önünü açtığını belirterek, “Her şeyden önce kapatılması gereken bir kurum varsa o da YÖK’ün kendisidir” dedi. Söz konusu düzenlemenin Şehir Üniversitesi’ni hedeflediğini savunan Yeneroğlu, bunu siyasî hesaplaşma için hukukun araçsallaştırılması olarak değerlendirdi. Açılan bu yolun tüm vakıf üniversitelerini tehlikeye attığına dikkat çeken Yeneroğlu, “Bugün, siyasî saiklerle ülkemizin en iyi üniversitelerinden birisi olan Şehir Üniversitesini kapatmaya çalışanlar, yarın gözünün üzerinde kaş var diye başka vakıf üniversitelerinin de üzerine gidebilecek, bu örnekte olduğu gibi hakkaniyeti ve adaleti ayaklar altına alabileceklerdir” dedi.

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