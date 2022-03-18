Yoksulluk araştırılsın önergesine ret

CHP Grubu’nun yoksulluğun araştırılması için TBMM araştırması açılması istemiyle verdiği önergenin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önerisi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü.

CHP’nin ‘Yoksuluk araştırılsın’’ önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilirken, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl tepki gösterdi. Bingöl, “Bir grup mutlu azınlık var. AKP’lilerin yarattığı mutlu azınlıklar kimler? Haksız ve hukuksuz yere, hak etmeden, Kamu İhale Kurumu’nun yasalarını değiştirerek, tam 87 kez kendi yandaş müteahhitlerine o işleri peşkeş çektiler, mutlu azınlık onlar.’’ dedi. Haber Merkezi

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