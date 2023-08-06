'Yoksulluk da sağlık sorunu'

Ankara’da, pek çok sivil toplum kuruluşu, Tüketici Hakları Derneği’nin çağrısı ile “açlığı, yoksulluğu ve hayat pahalılığını” protesto etti.

Eyleme katılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, ANKA Haber Ajansı’na konuştu. Bulut şunları söyledi: 3-5 holdinge milyarlarca lira vergi, prim affı getiren hükümet maalesef emekçilere gelince yoksulluğa, açlığa itiyor. Yoksulluk da büyük bir sağlık sorunu. Şu anda yoksulluğu görebilmek için pazar yerlerinin dağılma saatlerinde pazar yerlerine giderseniz, çöplükleri karıştıran yurttaşlarımızı gece görürseniz insanların nasıl bir sefalet içinde olduğunu görürsünüz. Türkiye’de büyük bir çoğunluk bu yoksulluğa itilmiş durumda. Mücadelemizi halk sağlığı yönünden sürdürüyoruz. Çocuklarımız dengeli ve yeterli beslensin istiyoruz. Ailelerin geliri yeterli ücretler olsun istiyoruz. Bunun mücadelesi maalesef bir süredir engelleniyor. Burada da zaten onu görüyorsunuz. Daha uygun alanlarda topluma ve basına ulaşmak mümkünken burayı uygun görmüşler. Ama olsun sonuçta yine kamuoyu bu konudaki duyarlılığını devam ettirecek ve hakkımızı alana kadar mücadele edeceğiz” dedi. Ankara - Anka

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