Yoksulluk sınırı 11 bin liraya dayandı

Memur-Sen ocak ayına ilişkin olarak açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

Buna göre Ocakta 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 809 TL, yoksulluk sınırı ise 10 bin 939 TL olarak gerçekleşti. Ocakta aylık olarak gıda fiyatları yüzde 7,51 arttı. Gıda maddelerinde ise en çok artış yaşanan ürün yüzde 54,95 artışla patlıcan oldu. Patlıcanı yüzde 44,92’yle kabak, yüzde 39,17’yle nane takip etti. Fiyatı en çok düşen ürün ise Ocakta yüzde 35,77’yle muz oldu.

Ulaşım fiyatlarında artış yüzde 9,5

Ocak ayında Aralık ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 9,5’lik bir artış oldu. Aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 55,25 artışla şehirler arası otobüs ücreti, yüzde 54,21 artışla otoban geçiş ücreti fiyatları olarak gerçekleşti.

Ankara - Recep Gören